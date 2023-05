In articol:

Cine este Iustin Radu Câmpeanu de la Chefi la cuțite 2023. Concurentul face parte din echipa lui Chef Dumitrescu, în sezonul 11.

Iustin Radu Câmpeanu de la Chefi la cuțite 2023 are 32 de ani și vine din București. Tânărul este pasionat de muzică, gătit, jocuri video, dar adoptă și căței.

După ce a trecut de preselecții și bootcamp, Iustin Radu Câmpeanu a fost cooptat de Florin Dumitrescu în echipa sa de la Chefi la cuție, sezonul 11.

„Sunt Radu Ionuț Câmpeanu, dar mulți oameni mă știu drept Iustin. Sunt producător de muzică și scriu piese, ca hobby-uri sunt pasionat de jocuri video, dar și de gătit.

Personal nu văd a găti ca o sarcină, mi se pare că e un soi terapeutic. Așa cum e sunetul mi se pare că e și mâncarea. Combinație de sunete și combinație de condimente.

Când m-am mutat prima oară în București, eram adolescent, am mers pe shaorma, am mers pe fast food. Ai mei aveau casă în afara Bucureștiului, prietenii mei și tot ce se întâmpla era în București și îi mințeam pe cei de la studio că părinții îmi închiriază un apartament și pe ai mei îi mințeam că studioul îmi închiriază un apartament, dar eu dormeam pe la prieteni. Am dormit o dată într-o scară de bloc, dar aveam tot timpul în ghiozdan câte două rânduri de haine. Igiena e pe primul loc.

E o asemănare între muzică și gătit. Dacă este bună vin oameni, dacă nu este bună nu te sună nimeni. Tatuajele pe care le am sunt în mare parte legate de zona muzicală pe care o aplic. În genul muzical pe care îl cânt, îl produc și mă simt cel mai bine”,

a povestit concurentul în preselecții.

Iustin Radu Câmpeanu de la Chefi la cuțite 2023 [Sursa foto: Facebook Chefi la Cuțite]

