Cine este Johny Romano, protejatul lui Connect-R

Johny Romano, artistul din Ferentari [Sursa foto: Instagram] 00:22, nov 23, 2021 Autor: Anastasia Rebeca

In articol:

Johny Romano este un nou nume în lumea muzicii românești, iar la scurt timp de la lansarea primei melodii, „Na Janau”, cântărețul a ajuns într-un timp record în trendingul românesc, dar și în inimile oamenilor.

Cine este Johny Romano. Scurtă biografie

Johny Romano este un tânăr talentat care a intrat în forță în lumea muzicii. Este protejatul lui Connect-R, iar dacă acum este la început de drum către o carieră muzicală, copilăria lui nu a fost plină de momente fericite.

Citeste si: Connect-R dezvăluie noi detalii despre relația cu fiica lui Maya: „Eu la fiica mea văd tot adevărul...”

Johny Romano, în vârstă de 24 de ani, a copilărit în Ferentari, și a fost nevoit de mic copil să muncească pentru a se susține financiar pe el și pe mama și cei trei frați, dar și pentru a-și materializa visul de a deveni artist. Nu a avut parte de o educație bine pusă la punct, dar în timpul școlii a iubit două materii, limba engleză și limba română.

Tânărul de 24 de ani a lucrat în domeniul IT, domeniu la care a renunțat pentru a a-și îndeplini adevăratul vis, acela de a face muzică.

„Am 24 de ani. Johny mi se zice acasă de când eram mic. Cânt de mic, nu aveam neaparat planul 2, ci ceva prin care să mă susțin financiar, să ajung unde trebuie. Înăuntrul meu îmi place rapul acesta și apoi blues, jazz. La școală eram cuminte și bun. Mai dormeam la ore, munceam din clasa a 9a. Mă lăsau profesiorii să dorm că știau că munceam. Limba engleză si româna erau preferatele mele. «Nu știu» înseamnă Na janau”, a spus Johny Romano.

Johny Romano este protejatul lui Connect-R

Johny Romano este noua senzație de pe piața muzicii românești, iar în scurt timp de la lansarea primei piese a devenit celebru.

Cu ajutorul unei cunoștințe, cântărețul din Ferentari a ajuns în studioul lui Connect-R, unde a reușit să demonstreze că are potențial și talent pentru o carieră în muzică.

Citeste si: Smiley și Gina Pistol se despart?! Câți bani ar trebui să plătească cântărețul, pensie alimentară, pentru micuța Josephine- bzi.ro

La ascultarea vocii, Connect-R a rămas plăcut impresionat de acesta, dar și de povestea lui, iar în câteva zile au înregistrat prima piesă.

În cadrul unui interviu, cântărețul a spus că Johny Romano are o voce bună și că apreciează foarte mult că nu a renunțat la visul lui, deși a copilărit într-o zonă a Bucureștiului plină cu tentații periculoase.

„Păi practic mi-a trimis un filmuleț pe Instagram, nu m-a convins foarte tare, dar apoi a venit și a inistat. A venit cu cineva la studio și când l-am auzit în engleză am muțit. M-a impresionat povestaea lui. Vine din Ferentari, unde șansele de a reuși sunt aproape 0, cu toate astea, fiind într-o zonă periculoasă, cu dorguri și altele, el nu s-a atins de treaba asta, e un tip care a lucrat in IT, are o engleză impecabilă, cu un timbru impecabil.

Noi ne-am asumat piesa asta cu totul, cu tot cu dezacordul de pe refren. El mi-a zis să fie autentic, să știe oamenii că de acolo vine. Avem vreo 4-5 piese gata, lucrul cu el e extraordinar de simplu, fac instrumentale. Efectiv deodată începe să cânte. El dă pe loc versurile”, a spus Connect-R.

„Na Janau”, piesa lui de debut, a strâns 1,9 mil de vizualizări în 10 zile de la lansare

La numai 10 zile de la lansarea piesei „Na Janau”, Johny Romano se bucură de aproape 2 milioane de vizualizări. Melodia de debut al artistului din Ferentari este o colaborare dintre acesta, care a venit cu textul, și Connect-R, care s-a ocupat de muzică și de orchestrație.

În cadrul unui interviu, tânărul artist a spus că piesa „Na Janau” cuprinde două stiluri de muzică, rap și muzica lăutărească, și se traduce „nu știu”.

„Melodia Na Janau este cu adevărat esența a ceea ce sunt eu ca om. Cuprinde ambele stiluri de muzică de care sunt îndrăgostit încă de când eram copil, rap și muzică lăutărească. Piesa a fost construită foarte organic, foarte natural. Refrenul a apărut în primul minut în care am auzit instrumentalul.

Citeste si: Connect-R și Misha, ipostaza prin care și-au surprins fanii: „Sunteți cel mai frumos cuplu”

Împreună cu nenicu (Relu – Connect-R) am înregistrat și chiar după primul play în cel mai rudimentar stagiu al ei, ne-a bucurat maxim! Efectiv dansam în studio împreună și abia ne cunoșteam de foarte puțin timp. O muzică care îți este drag să o faci merită făcută! «Na Janau», care înseamnă «nu știu», îmi doresc să inspire curajul de a recunoaște asta… «nu știu»”, a declarat artistul din Ferentari.

SURSE: a1.ro