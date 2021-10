Cine este Joseph Hadad, noul jurat de la MasterChef 2021. Celebrul bucătar a gătit pentru Bill Clinton

In articol:

Cine este Joseph Hadad, noul jurat de la MasterChef 2021.

Cine este Joseph Hadad, noul jurat de la MasterChef 2021

Chef Joseph Hadad este unul dintre cei trei jurați de la MasterChef România 2021. Joseph Hadad este proprietar la Caju by Joseph Hadad, dar și bucătar chef.

De-a-lungul carierei sale, Chef Joseph Hadad, a gătit pentru Bill Clinton, Michael Jackson, Traian Băsescu, Gheorghe Hagi și mulți alții.

Joseph Hadad, noul jurat de la MasterChef 2021

”Tatăl meu e din Tunisia, iar mama din Maroc. Au venit în Israel după al Doilea Război Mondial. Mama cred că avea 14 ani când s-au cunoscut, iar la noi, pe vremuri, femeile marocane se căsătoreau devreme. Am trăit întâi în Akko, lângă mare, după aceea am venit în Haifa, unde am rămas, şi de acolo am plecat eu în Tiberia, apoi în Ierusalim, iar în octombrie 1996 am venit în România.

Când mai sunt întrebat de ce am ales România, spun în glumă că voiam să plec în Australia şi n-am găsit avionul. După armată, pe la 23 de ani, visul meu era să ajung acolo, pentru că Australia voia să angajeze bucătari în hoteluri.

Nu-mi aduc aminte de ce n-am reuşit să mă duc. Parcă mama a zis că, dacă plec, n-o să mă vadă mai mulţi ani şi mai bine să rămân lângă părinţi. Dar am primit un contract puternic la Casa Vernescu şi am plecat de la King David. Acolo mă plafonasem şi am vrut să încep de la zero. În 1996, când am venit în România, oamenii nu ştiau cum se prepară dorada, de exemplu, şi voiam să-i ofer Bucureştiului un alt fel de mâncare, la nivel european” a declarat Chef Hadad pentru adevarul.ro

Jurații de la MasterChef 2021

Cine sunt jurații de la MasterChef România 2021

Chef Radu Dumitrescu este proprietar la Voila Bistro, dar și bucătar chef. Totodată, renumitul chef a decis să facă parte din proiectul MasterChef România.

„Mă bucur să fac parte din proiectul MasterChef, alături de colegii mei. Am început filmările și deja am întâlnit câțiva oameni mișto, care își urmează pasiunea. Caut să descopăr persoane care nu se tem să fie inventive și să-și personalizeze farfuriile. Sigur că e important să știi să gătești, dar caracterul și personalitatea definesc un bun bucătar. Caut gusturi perfecte, ingrediente simple- nu-mi plac complicațiile, iar, la final, farfuria trebuie să fie perfectă. <<Less is more>> pentru toată lumea... și pentru noi, ca jurați, și pentru ei, ca și concurenți. În bucătăria MasterChef, ajung doar cei care își depășesc limitele și fac față oricărei provocări sub presiune", a declarat Chef Radu Dumitrescu pentru protv.

Chef Joseph Hadad este renumit pentru aparițiile sale televizate, dar și pentru că a fost jurat al emisiunii ”Top Chef”.

„Mă bucur și mă simt onorat să fac parte din juriul MasterChef și în acest sezon. Este un show culinar ce promovează pasiunea adevărată pentru gastronomie. Am alături de mine doi colegi de breaslă profesioniști, cu care sunt convins că voi face o echipă foarte bună. Aștept cu nerăbdare să cunosc toți concurenții, să descopăr gusturi și idei, să le văd bucuria din priviri și dorința de a ajunge cât mai departe. Vreau să văd în farfurie creativitate, combinații de arome și texturi, gust și mult suflet. Ca în orice competiție, cel mai important este să pui suflet în ceea ce faci și asta doresc să le transmit tuturor concurenților”, a spus Chef Joseph Hadad.

Chef Foa, pe numele său real, Florin Scripca, revine la MasterChef România. Celebrul chef a mai jurizat în trecut a jurizat alături de Patrizia Paglieri și Adrian Hădean.

„Mă bucur să revin la MasterChef acum, într-un moment în care pasiunea pentru gătit a cuprins toată România. În ultimul an, am senzația că sunt într-o bucătărie imensă, care fierbe de forfortă să scoată cele mai bune preparate. Sub această presiune descoperi cele mai bune talente. Cam așa cred că va fi noul sezon MasterChef. Mai mult, având în vedere partenerii de jurizare pe care îi am, va fi senzație. De Joseph mă leagă multe amintiri, iar cu Radu am avut chimie de la primele probe pentru filmări. Fiecare dintre noi are abordări diferite ale bucătăriei, așa că tot acest proces va fi foarte interesant atât pentru noi, dar mai ales pentru concurenți”, a declarat Chef Foa pentru sursa citată.