Cine este Klaus Iohannis? Biografie: vârstă, studii, familie și viața profesională. Președintele țării își aniversează ziua de naștere

Iată cine este Klaus Iohannis, politicianul din spatele funcției de Președinte al României! Care este parcursul profesional, studiile, dar și informații despre familia politicianului?

Cine este Klaus Iohannis

De origine germană, Klaus Iohannis este născut în data de 13 iunie 1956 și are vârsta de 63 de ani. Președintele României este căsătorit cu, Carmen Iohannis din anul 1989.

Prima doamnă a României este profesoară de limba engleză în cadrul unui liceu de prestigiu din Sibiu.

Încă din anul 21 februarie 2014, Klaus Iohannis ocupă funcția de Președinte al României, însă nu mulți sunt aceia care știu care este, de fapt, parcursul profesional al politicianului.

Care este parcursul profesional al Președintelui României

Klaus Iohannis a fost profesor de fizică și inspector școlar înainte de a deveni primar al municipiului Sibiu în 2000. A fost reales în funcție în 2004, 2008 și 2012, reprezentând Forumul Democrat al Germanilor din România.

În 2007, orașul Sibiu a fost desemnat Capitală Culturală Europeană, iar Klaus Iohannis a contribuit la modernizarea infrastructurii și valorificarea potențialului economic și turistic al orașului.

În 2009, Președintele României a fost propus de PNL și PSD pentru funcția de premier, însă a fost refuzat de Traian Băsescu, președinte al României la acea vreme. În 2013, Iohannis s-a alăturat PNL și a devenit prim-vicepreședinte, iar în 2014 a devenit președintele partidului.

A format Alianța Creștin Liberală (ACL) în colaborare cu PDL și a câștigat alegerile prezidențiale din 2014.

În 2019, a câștigat un nou mandat prezidențial în fața candidatei Viorica Dăncilă, din partidul PSD.

Klaus Iohannis a absolvit studiile de fizică la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj în 1983, iar după studiile de licență, a lucrat ca profesor de fizică la liceul „Agnita” și ulterior la școli din Sibiu.

În 1989, a început să predea la Colegiul Național "Samuel von Brukenthal". În 1997, a devenit inspector școlar general adjunct și, între 1999 și 2000, a ocupat funcția de inspector școlar general al județului Sibiu.

Cine este Klaus Iohannis? Biografie: vârstă, studii, familie și viața profesională [Sursa foto: Facebook]

Klaus Iohannis, despre drepturile LGBT

În octombrie 2016, președintele Klaus Iohannis a exprimat opoziția sa față de fanatismul religios în contextul interzicerii căsătoriei între persoane de același sex. El a pledat pentru toleranță și acceptarea tuturor minorităților, marcând astfel prima dată în istoria României în care un președinte în funcție a susținut că este împotriva discriminării minorităților sexuale.

Declarația sa a fost apreciată de Ambasadorul SUA la București, Hans Klemm, și a primit laude din partea publicațiilor străine, precum Deutsche Welle, The Washington Post și The New York Times, pentru "curajul remarcabil de a opta pentru modernitate" într-o țară considerată încă în urmă în această privință.

„E o temă prea sensibilă pentru o campanie electorală. Eu sunt căsătorit într-o familie clasică și ăsta e modelul meu. Reprezint o minoritate etnică, dar văd că în secolul XXI minoritățile de alt fel sunt mai interesante. Trebuie să plecăm de la premisa că nimeni nu trebuie persecutat pentru că aparține unui alt grup și nu trebuie repudiați doar pentru că sunt altfel. Doar o societate puternică poate să îi accepte pe toți.

Societatea românească nu e pregătită pentru un răspuns tranșant. Nu dau un răspuns, dar ca președinte sunt dispus să deschid problema. Trebuie să acceptăm că orice minoritate are drepturi și o majoritate e puternică atunci când protejează o minoritate”, a fost declarația președintelui Klaus Iohannis, de la acea vreme.

Surse: wikipedia.org, presidency.ro