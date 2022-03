Cine este Kurt Russell. Actorul a împlinit astăzi 71 de ani

In articol:

Kurt Russell este cunoscut pentru rolurile sale de excepție în comedii și drame timp de 40 de ani. A primit primul rol in filmul cu Elvis Presley, "It Happened at the World's Fair", când avea doar 10 ani.

Cine este Kurt Russell

În 1960, Walt Disney însuși a semnat un contract de 10 ani cu Russell. După ce cariera de copil-actor s-a încheiat, el a fost, la începutul anilor '70, jucător de baseball în Liga Mică. În 1979, el a avut o performanță clasică în rolul lui Elvis Presley în filmul TV, de la ABC, a lui John Carpenter. De atunci, cariera sa cinematografică i-a zâmbit.

Este un actor american care a devenit un copil vedetă în anii 1960, apărând într-o serie de filme Disney și apoi a trecut la o carieră de succes ca un om de frunte, poate cel mai bine cunoscut pentru dramele sale de acțiune.

Tatăl său a fost jucător profesionist de baseball, a urmat o carieră de actor, în special apărând în serialul de televiziune "Bonanza".

Kurt era interesat de sport, în special de baseball, deși a jucat și ocazional. În 1962 și-a făcut debutul în televiziune, apărând la "Dennis the Menace" și "The Dick Powell Theatre". A aplicat pentru un rol sperând să cunoască legendele de baseball Mickey Mantle și Roger Maris, dar nu a fost distribuit.

În 1966, a continuat să joace baseball, iar mai târziu a fost membru al mai multor echipe din ligi minore.

În 1973, însă, și-a rupt manșeta rotativă, iar accidentarea i-a încheiat efectiv cariera de baseball. Ulterior, s-a concentrat pe actorie și, spre deosebire de mulți interpreți copii, a trecut cu ușurință la roluri de adulți.

Prima lui soție a fost Sezon Hubley, cu care s-a întâlnit prima dată pe platoul de filmare, în 1979.

Cele mai populare filme în care a jucat Kurt Russell

Cu Sezon are un fiu pe nume Boston. După divorșul de prima soție, Kurt a început să aibă o aventură cu o actriță pe nume Goldie Hawn. Cuplul are și un fiu pe nume Wyatt Russell.

În ciuda unui CV impresionant, actorul născut în Massachusetts nu și-a găsit niciodată drumul către o ceremonie a Oscarului. Cea mai apreciată muncă a lui a fost drama lui Mike Nichols „Silkwood”, care i-a adus o nominalizare la Globul de Aur pentru cel mai bun actor în rol secundar într-un film.

După popularul film Netflix, „Cronicile de Crăciun II", nu există încă niciun film anunțat pe pagina lui Kurt Russell de IMDB, dar nu se știe niciodată când ne poate surprinde cu anunțul unui nou rol.



Kurt Russell în "Cronicile de Crăciun II" [Sursa foto: https://www.instagram.com/official._.kurtrussell/]

Filme în care a jucat Kurt Russell

Silkwood (1983)

Când a venit vorba de Russell, el a fost mai ales cunoscut pe marele ecran pentru munca sa de actor în filme de gen precum „Escape from New York” și „The Thing”. Produsul final este una dintre cele mai bune piese cinematografice din toată cariera lui.

Backdraft (1991)

Russell își arată versatilitatea din scenele de deschidere, jucându-l pe Dennis, tatăl pompier al propriului său personaj Stephen, care moare într-o explozie.

Evadare din New York (1981)

Acest anti-erou, jucat de Kurt, este un fost soldat al Forțelor Speciale, cinic, spiritual, dar întotdeauna admirabil.

The Thing (1982)

Izolarea rece a unui grup care încearcă cu disperare să rămână în viață împotriva unui extraterestru care se poate asimila printre ei este terifiantă. Totuși, rândul lui Russell este mult mai rezervat decât orice a încercat în cariera sa.

Piatra funerară (1993)

Asamblarea acestui clasic al anilor '90 cu o distribuție robustă care include o întorsătură demnă de Oscar a lui Val Kilmer, Sam Elliott, Bill Paxton, printre alții, a fost întotdeauna un exemplu esențial al modului în care Kurt Russell a fost un lider natural.



Miracle (2004)

În calitate de antrenor de hochei Herb Brooks, care a adus Statele Unite la o medalie de aur la Jocurile Olimpice din 1980, discursurile sale plăcute publicului sunt unele dintre cele mai memorabile din gen.

Vulpea și câinele (1981)

Nu fără o parte echitabilă de critici pentru ritmul său și poate nu la fel de rafinat ca alți clasici animați, inima și convingerea interpreților săi de voce sunt totuși splendid executate de Mickey Rooney și remarcabilul Kurt Russell.

Vanilla Sky (2001)

În calitate de Dr. Curtis McCabe, Russell acționează ca publicul simbolic al filmului în film, punând întrebări prea importante despre unde se află David și ce caută el acolo.







surse: variety.com