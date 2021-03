In articol:

Cine este Laurenţiu Ilie de la Șef sub acoperire 2021. Vezi ce afacere de succes deține antreprenorul care se va deghiza în propria lui companie.

Cine este Laurenţiu Ilie de la Șef sub acoperire 2021

Laurenţiu Ilie este este şeful unui magazine specializate pe ustensile şi accesorii pentru gătit, o afacere de peste 12 milioane de euro.

Citeste si: Cine este Mihaela Cucu de la Șef sub acoperire 2021. Vezi ce afacere deține alături de soţul său

Laurenţiu Ilie de la Șef sub acoperire 2021[Sursa foto: Captură TV]

Kitchen Shop este un lanţ cunoscut de magazine care comercializează ustensile şi accesorii pentru bucătărie. Compania a fost înfiinţată în timpul crizei economice din 2008 şi are acum 17 magazine în România şi unul în Ungaria. Ideea afacerii i-a aparţinut chiar fondatorului, Laurenţiu Ilie.

"Eram pasionat de gătit, eram bucătar amator. Mergeam în străinătate şi stăteam în magazine cu orele să descopăr tot felul de ustensile de bucătărie şi am luat decizia să fac lucrul ăsta pentru pasionaţii de gătit, gândindu-mă că va fi o afacere de mică anvergură pentru pasionaţi. În 1995 am fost în Statele Unite, am avut o bursă de Jurnalism şi am stat singur şi a trebuit să învăţ să gătesc", a spus şeful sub acoperire.

Citeste si: Care sunt semnele că ai fost deja infectat cu noul coronavirus și nu ai știut acest lucru! Cum poți afla cu certitudine- bzi.ro

Citeste si: Cine este Mircea Săplăcan de la Șef sub acoperire 2021. Vezi ce afaceri deține antreprenorul

Laurenţiu Ilie de la Șef sub acoperire 2021[Sursa foto: Captură TV]

Laurenţiu Ilie, de la jurnalism la vânzare de ustensile de bucătărie

Laurenţiu Ilie s-a lansat în afaceri după Revoluţie, iar primul său domeniu de activitate a fost jurnalismul. Antreprenorul a creat un ziar de care s-a ocupat timp de 10 ani.

"Afacerile le-am început imediat după Revoluţie şi am creat propriul ziar, Bursa, pe care l-am crescut timp de 10 ani, apoi m-am retras şi am început după aia o altă afacere în zona de software", a spus şeful sub acoperire.

Laurenţiu Ilie a călătorit prin lume şi a văzut că României îi lipseau magazinele cu ustensile de bucătărie, aşa că a decis să lase deoparte celelalte afaceri şi să se axeze pe comerţul cu ustensile de bucătărie, acesta fiind şi o pasiune mai veche de-a sa. Şeful fără experienţă în domeniu, a s-a confruntat cu ceva probleme la începutul afacerii, însă nu a renunţat şi a reuşit să răzbească.

"La Chişinău existau patru magazine de bucătărie, iar în Bucureşti niciunul. Am început cu magazinul online, am făcut site-ul, am pus produsele şi eram atât de naiv încât credeam că o să fim năpădiţi de comenzi. Am pregătit şase posturi telefonice cu şase operatoare care credeam că nu o să facă faţă la numărul de comenzi şi în prima săptămână am avut două comenzi. A doua săptămână am avut vreo patru şi uite că am reuşit să răzbim. După ce am făcut online-ul şi depozitul, lumea ne solicita. Voiau să vadă produsele şi atunci am deschis primul magazin în Constanţa şi a avut un succes fantastic", a spus Laurenţiu Ilie.

Laurenţiu Ilie de la Șef sub acoperire 2021[Sursa foto: Instagram]

Laurenţiu Ilie la Şef sub acoperire

Laurenţiu Ilie va fi sub acoperire sub numele de Emil Stoica, ajutor de bucătar, căsătorit şi cu un copil. Şeful sub acoperire vrea să afle ce schimbări trebuie să se producă în compania lui, acum că toate obiceiurile clientului au fost schimbate de pandemia de coronavirus.

"Această criză a schimbat comportamentul clientului, care a trecut din zona de magazine în online, lucru care ne-a creat nişte probleme logistice foarte mari. Toată logistica din spate trebuie schimbată. Trebuie să ajung să văd ce se întâmplă pe teren, în depozit, în magazine, astfel încât să ajustez activitatea conform noii realităţi", a spus Laurenţiu Ilie.

La finalul zilelor în care a stat sub acoperire, Laurenţiu Ilie a mărturisit că a redescoperit oamenii şi că este foarte important ca un şef să fie aproape de angajaţii lui.

"Unul din lucrurile pe care le-am redescoperit au fost oamenii, angajaţii mei de care trebuie să recunosc că m-am îndepărtat de-a-lungul timpului. Am tot urcat pe scara managementului, firma mărindu-se, eu am tot urcat şi m-am îndepărtat de oamenii din linia întâi. Orice şef trebuie să se reîntoarcă către angajaţii lui, dacă pierzii contactul cu angajaţii tăi, practic pierzi contactul cu firma ta. Oamenii sunt foarte importanţi", a conchis şeful sub acoperire.