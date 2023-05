Cine este Laurențiu Neamțu, cuțitul de aur al lui Florin Dumitrescu. Concurentul a prezentat un preparat impresionant

In articol:

Cine este Laurențiu Neamțu, cuțitul de aur al lui Florin Dumitrescu. Farfuria concurentului a primit aprecieri din parte chefilor, iar povestea carierei sale l-a convins pe Dumitrescu să îi ofere un loc în echipa sa.

Cine este Laurențiu Neamțu

Laurențiu Neamțu este din Brașov și are 35 de ani. Concurentul este sous chef, iar pasiunea pentru gătit a moștenit-o de la tatăl lui. A început să lucreze în bucătărie de la 12 ani, urmând ca la 19 ani să plece din România pentru a evolua în carieră.

Românul a lucrat vreme de 4 ani în Cipru, apoi a hotărât să plece în America. Laurențiu a lucrat la mai multe restaurante, printre care unele cu stele Michelin, frecventate de vedete internaționale.

„Pasiunea mea pentru bucătărie a început de la o vârstă fragedă, tatăl meu fiind bucătar și lucrând la evenimente private. De la vârsta de 12 ani lucram alături de el. Apoi, de la 19 ani, am plecat din România.

Am lucrat ca bucătar patru ani în Cipru, apoi opt ani în America, unde am gătit la restaurante cu stele Michelin din New York, dar și la un country club din Florida, unde taxa de membru era de 160.000 de dolari și unde veneau numai vedete: de la Céline Dion la Justin Bieber. Am gătit și la nunta lui Michael Jordan la clubul alăturat”, a povestit Laurențiu.

Laurențiu Neamțu s-a întors în România în anul 2019, deoarece soția sa era însărcinată și a dorit să nască la noi în țară.

Laurențiu Neamțu este cuțitul de aur al lui Florin Dumitrescu

Laurențiu Neamțu a venit la preselecțiile emisiunii Chefi la Cuțite cu speranța că va primi măcar două cuțite, pentru a trece mai departe.

Concurentul a pregătit o farfurie de excepție, gătită perfect. Preparatul său a fost mușchiuleț de porc umplut cu prune uscate, învelit în prosciutto.

Cei trei chefi au fost impresionați de gustul pe care l-au descoperit în farfurie. După ce Laurențiu a povestit despre cariera sa în domeniul bucătăriei, Florin Dumitrescu i-a oferit cuțitul de aur.

„Ascultându-i povestea și văzând farfuria din fața mea, am zis: <El e!>. Am prins peștișorul de aur! Este cel mai puternic concurent din istoria Chefi la cuțite pe baza CV-ului. Și e al meu!”, a spus Dumitrescu fericit de alegerea făcută.

