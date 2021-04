Cine este Lavinia Pîrva, soția lui Ștefan Bănică Jr. Cu ce se ocupă vedeta în pandemie

In articol:

Lavinia Pîrva este una dintre cele mai frumoase cântărețe din România. Ea a devenit cunoscută cu hitul „Mi-e frică, mi-e frică”. Relația brunetei cu Ștefan Bănică Jr.

Cine este Lavinia Pîrva, soția lui Ștefan Bănică Junior

este una dintre cele mai mediatizate relații din showbiz-ul românesc.

Lavinia Pîrva este născută în data de 24 noiembrie 1984 la Timișoara. Aceasta a studiat la Liceul Energetic din Timișoara între 1998 și 2001. În acest timp a câștigat titlul de Miss Timișoara și Miss Litoral. În 2002 a venit în București și și-a continuat studiile la Liceul „Anghel Saligny”. După terminarea liceului, s-a înscris la Facultatea de Marketing și Management a Universității Româno-Americane.

În anul 2003, împreună cu Doinița Veleanu, aceasta formează trupa Spicy. Ele reușesc să se facă remarcate datorită fizicului atrăgător și a hitului „Mi-e frică, mi-e frică”.

Relația Laviniei Pîrva cu Ștefan Bănică Junior

După doi ani, cele două pun punct acestui proiect, iar Lavinia Pîrva decide să continue cu o carieră solo și lansează albumul de succes „Doar eu”, în anul 2005. În 2011, frumoasă brunetă participaă la concursul „Dansez pentru ține”, unde a făcut senzație cu formele sale impresionante, dar și cu mișcările prezentate pe scena concursului.

Lavinia Pîrva l-a cunoscut pe Ștefan Bănică în anul 2011, atunci când s-a înscris la concursul „Dansez pentru tine”.

Relația celor doi s-a oficializat în 2013, dar ei doi obișnuiau să se vadă pe ascuns de pe vremea în care artistul era încă căsătorit cu Andreea Marin.

La început, relația lor nu a fost văzută cu ochi buni de opinia publică, și nimeni nu credea că o să rămână atâta timp împreună, mai ales că Ștefan Bănică Jr are un trecut amoros destul de tumultos.

Lavinia Pîrva și Stefan Bănica Jr.[Sursa foto: Instagram]

În vara anului 2017, cei doi s-au căsătorit în Bulgaria și s-au bucurat de ceremonie cu o discreție maximă. Lavinia Pîrva a povestit la momentul acela care a fost motivul pentru care au ales să-și unească destinele departe de România.

„ Am descoperit în Bulgaria un loc de care m-am îndrăgostit şi mi-am dorit să fac acest pas acolo. Sunt nişte locuri extraordinare. Ne-am dorit să facem acest lucru discret, am avut alături de noi persoanele care ne iubesc cu adevărat ”, declara cântăreața.

Fosta solistă a trupei Spicy a anunțat, în iarna anului 2018, că asteaptă un copil, iar în mai 2019 avea să-l aducă pe lume pe Alexandru. La scurt timp, Lavinia Pîrva, declara că este determinată să îi ofere micuțului tot ce are mai bun și că o să se bucure de fiecare moment alături de băiețel. Cântăreața a mai spus că experiență de a fi mamă i-a schimbat complet viața.

„ Eu trec prin cea mai frumoasă perioadă a vieții mele. Sunt extrem de fericită și am spus așa, niciodată nu am fost mai obosită, dar nici atât de fericită. Eu cumva mă așteptam să fiu așa că mamă. Vreau să fiu prietenă cu fiul meu. Vreau să nu pierd nimic din toată evoluția lui. O am și pe mama care mă ajută. Sunt foarte fericită ”, declara atunci proaspăta mămică.

Lavinia Pîrva vinde haine pe internet

În timpul pandemiei, artiști au rămas fără spectacole, numărul concertelor a scăzut drastic și majoritatea au căutat să se reinventeze. A fost și cazul Laviniei Pîrva care și-a descoperit o nouă latură artistică. Aceasta și-a deschis un atelier de croitorie, unde produce haine și apoi le vinde pe internet.

Lavinia Pârva și micuțul Alexandru[Sursa foto: Instagram]

În urmă cu ceva timp, bruneta a postat pe o rețea de socializare o poză în care apare fără verighetă pe deget, lucru care a declanșat foarte multe zvonuri despre o posibilă despărțire de Ștefan Bănică Jr. Lavinia Pîrva dezvăluia în cadrul unui interviu care este adevăratul motivul pentru care nu o poartă.

„ Eu nu port verighetă. Ştefan are multe inele, iar printre ele este şi verigheta. Cumva, verigheta e în sufletul nostru. Nu divorţez, sunt foarte bine. E o perioadă frumoasă pentru noi. Nu ştiu ce ar fi fost cu noi dacă ne-ar fi prins perioada asta fără cel mic. Aşa ne-am petrecut timpul cu el ”, spunea bruneta.