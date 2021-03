Cine este Liviu Olteanu, concurent Mireasa 2021, sezonul 3. Cântă de mic, însă vrea să devină preot: „M-am îndrăgostit de muzică"

In articol:

Liviu Olteanu este un bărbat credincios, familist, însă se declară îndrăgostit de muzică.

Liviu Olteanu de la Mireasa 2021 a moștenit talentul de la mama sa

Concurentul de la Mireasa este cântăreț de meserie, voce moștenită de la mama sa, însă a urmat Seminarul Teologic și își dorește să devină preot.

"Mă numesc Ionuț Liviu Olteanu, am 33 de ani, sunt din Giurgiu. Am avut o relație foarte apropiata cu bunica, ea mi-a insuflat despre Dumnezeu. În cartierul în care am copilărit eu era Seminarul Teologic, am cunoscut băieți de acolo, îmi plăcea cum erau ei. Pentru a deveni preot trebuie să fiu căsătorit", a spus Liviu Olteanu la Mireasa.

Maria, mama lui Liviu, a mărturisit că și-a dorit cu ardoare un băiat și își consideră fiul special.

"Cea mai mare dorință a mea a fost să am un băiat și Dumnezeu mi-a ascultat această dorință.

Oamenii vor vedea cât de special ești. Nora ideală ar trebui să fie o fată bună, cuminte, frumoasă și blândă.", a declatat mama lui Liviu, Maria.

Liviu Olteanu, concurent Mireasa 2021, alături de mama sa, Maria[Sursa foto: Captura TV]

"Mama cânta încă de mic, m-am îndrăgostit și eu de muzică și am început să cânt. Am decis să fac din această pasiune un job.", a spus Liviu de la Mireasa.

Liviu Olteanu e foarte convins că e momentul să se căsătorească pentru că e un mare familist. Vrea mult să-și întemeieze o familie, de aceea vrea în emisiune. Viitoarea soție trebuie să fie credincioasă, să îl susțină, să-l înțeleagă.

La o fată se uită să aibă acel ceva care să-i placă lui, nu caută un tipar anume.

"N-am un tipar de femeie, însă trebuie să aibă un acel ceva să mă atragă. Trebuie să fie credincioasă, înțelegătoare, nu foarte geloasă.", a spus Liviu Olteanu de la Mireasa.

Simona Gherghe, declarații despre Mireasa sezon 3

Simona Gherghe, prezentatoarea Mireasa, vorbește cu încântare despre sezonul 3.

„După mai bine de 5 luni petrecute în Casa Mireasa, credeam că în cele câteva zile libere dintre sezoane mă voi deconecta total. Ei bine, m-am înşelat! Mi-au lipsit concurenţii, m-am gândit cum a fost pentru ei revederea cu cei dragi, cum vor continua poveştile lor în afara platoului şi sunt foarte curioasă să-i cunosc pe cei care vor intra în Casă în căutarea iubirii, în cel de-al treilea sezon al emisiunii.", a declarat gazda emisiunii, Simona Gherghe.

„Fiecare concurent a simţit diferit gustul iubirii în casa Mireasa. Pentru unii însă a fost unul extrem de dulce. Sunt foarte curioasă cum va fi gustul iubirii pentru noii concurenţi!', a mai spus prezentatoarea TV.