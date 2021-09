Cine este Loredana Toma de la „Căsătoriți pe nevăzute”. „Mă atrage la un bărbat blândețea”

In articol:

Experții emisiunii la „Căsătoriți pe nevăzute” i-au găsit Loredanei Toma un partener compatibil, alături de care sunt mari șanse să-și petreacă restul vieții. Prin intermediul emisiunii experiment, cei doi își vor da seama ce își doresc cu adevărat de la o relație.

Cine e Loredana Toma de la „Căsătoriți pe nevăzute”

Loredana Toma de la „Căsătoriți pe nevăzute”, în vârstă de 37 de ani, este pregătită de un angajament serios și își dorește un bărbat cu care să-și petreacă viața.

De meserie jurnalist, ea caută un partener alături de care să evolueze. „Sunt content writer. Faptul că lucrez de acasă îmi conferă o flexibilitate care mă avantajează și mă încântă. De-a lungul timpului, am lucrat în presă, am avut interviuri cu foarte mulți artiști internaționali. Am lucrat și în aeroport, am lucrat în mai multe domenii”, a declarat Loredana Toma, în cadrul emisiunii „Căsătoriți pe nevăzute”.

„Cel mai mult mă atrage la un bărbat blândețea. Mă atrag bărbații care nu sunt neapărat frumoși de pică de revistă. Dacă au o replică, o chestie, să-mi câștige atenția”, a mărturisit ea.

Regulile emisiunii „Căsătoriți pe nevăzute”

Reality show-ul este un format de televiziune unic, în care oameni singuri vor să-și găsească jumătatea. Elementul inedit constă în metodele științifice prin care aceștia vor fi „potriviți” de experții emisiunii. Cu ajutorul lor, participanții vor întâlni persoane cu care sunt compatibili, cu care se vor căsători, iar apoi își vor putea da seama dacă doresc să rămână sau nu împreună.

„Căsătoriți pe nevăzute”, un format internațional

Emisiunea „Căsătoriți pe nevăzute” este un format international, difuzat în Danemarca, Israel, SUA, Africa de Sud și alte 20 de țări. Reality show-ul este un experiment social care investighează dacă modalitățile tradiționale prin care ajungem la jumătatea perfectă sunt singura opțiune pe care o avem sau dacă între două persoane complet diferite, potrivite exclusiv de știință, poate exista și iubire.

Studiile au arătat că 40% dintre oameni repetă aceleași tipare distructive în relațiile lor de cuplu, iar dintre aceștia, 70% au declarat că doar intervenția specialiștilor și sesiunile de terapie i-au ajutat să aibă o relație mai solidă.

Cu ajutorul unor specialiști în psihologie, psihoterapie, psihosexologie, genetică si relații interumane, concurenții vor trece printr-o serie de teste psihologice, teste de feromoni, atractivitate și chiar teste ADN, pentru ca experții să le găsească sufletul-pereche. Cei doi se vor întâlni pentru prima dată în fața ofițerului Stării Civile, iar după nuntă, vor avea ocazia să se bucure de luna de miere și de timp petrecut împreună pentru a decide ulterior dacă sunt făcuți unul pentru celălalt sau se despart.