Cine este Luca Pintea de la Chefi la Cuțite 2021. Concurentul din echipa lui Cătălin Scărlătescu a făcut închisoare

Luca Pintea, în vârstă de 29 de ani, este din București și are o poveste de viață impresionantă.

Cine este Luca Pintea de la Chefi la cuțite 2021

Participarea acestuia la competiția Chefi la cuțite este o șansă de a-și relua viața, după ce a trecut prin experiențe greu de imaginat.

Tânărul a povestit în audițiile sezonului 9 Chefi la cuțite că a făcut închisoare din cauza unui anturaj care l-a influențat negativ. După o perioadă în care a lucrat pe vase de croazieră și în restaurante din Ibiza, el a fost arestat pentru vânzare de droguri.

Deși susține că nu a obținut beneficii materiale din comerțul substanțelor interzise, acesta a fost condamnat la trei ani cu suspendare. Luca Pintea a stat o lună și două săptămâni în arest, iar în prezent trebuie să meargă la probațiune, să facă ore în folosul comunității și să treacă de o evaluare psihologică pentru a fi reintegrat în societate.

Luca Pintea de la Chefi la cuțite, mărturisiri despre perioada când a fost închis

Tânărul a povestit cum a ajuns din bucătărie să fie reținut pentru trafic cu droguri. „Am făcut polo. Am lucrat vreo două luni și jumătate pe vas. Am început să muncesc de pe la 16 ani, atunci am intrat în această meserie vrând nevrând. Am picat capacitatea și au fost două opțiuni: ori mă duc la Grivița la lăcătuș mecanic ori să mă duc la o școală cu profil de bucătărie sau de frizerie.

Mi-am ales bucătăria pentru că de la 7 ani fac omletă sâmbătă, duminica pe acasă. Asta era singura înclinație pe lângă sport. Am fost cuminte până la vârsta de 26-27 de ani. M-au pus să curăț cartofi în prima bucătărie în care am intrat și după două săptămâni de practică la acel restaurant l-au închis patronii.

Rămânând fără loc de practică… Mie-mi ardea de bagabonțeli. Am stat și am lucrat la ei timp de 4 ani (n.r. alt restaurant). După am zis să-mi iau tălpășița. Am primit o ofertă de la un prieten barman la Ibiza. Am ajuns acolo, două zile mi-am făcut viața, mi-au arătat băieții cum e plajă, și după am intrat în pâine la un restaurant din port din Ibiza.

Am lucrat timp de 7 luni. După am venit în țară, am stat 3 luni degeaba. Din cauza anturajului nepotrivit și a minții mele care era în altă parte la momentul ăla, m-am obișnuit să consum anumite stupefiante de risc și de mare risc”, a povestit Luca Pintea la Chefi la cuțite.

Luca Pintea regretă greșelile din trecut și susține că nu mai folosește droguri și nici nu s-a luptat cu vreo dependență. „M-au arestat în țară, în ziua când trebuia să plec pe vas, în Franța. Dimineața m-am trezit buimac, au venit mascații la ușă. Nu aveam nimic în casă… Nu am vândut droguri, doar le consumam și am ajutat un prieten.

Nu făceam bani din asta. Se pare că acel prieten a fost și cel care a scris de mine acolo. Am fost în arest 1 lună și două săptămâni. A fost un foarte mare șoc. Nu mă vedeam acolo vreodată. Nu mă lupt cu o dependență, nu mai folosesc. Plâng pentru mine și pentru ce au trăit alții prin prisma greșelii mele. (…) Undeva la 10 ani trebuie să stau cuminte”, a conchis concurentul.

Luca Pintea, concurent în echipa lui chef Cătălin Scărlătescu

În audiții, tânărul a gătit un preparat de inspirație americană, denumit T-Bone cu piure de ceapă și kale. „Am venit să-mi testez limitele. Dacă aș trece mai departe, aș da totul din mine”, a spus el, specificând că ar vrea să facă parte din echipa lu i Cătălin Scărlătescu. Jurații i-au dat trei cuțite și l-au trimis în bootcamp.

În cea de-a doua etapă a concursului, Luca Pintea a dovedit că are calitățile necesare de care are nevoie în echipă chef Cătălin Scărlătescu. Juratul i-a oferit tunica și oportunitatea unui nou început în viață.