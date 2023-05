In articol:

Cine este Luna Morgaciova de la Chefi la cuțite 2023. Luna Morgaciova a primit tunica gri de la Florin Dumitrescu, după ce a trecut cu bine de probele eliminatorii.

Cine este Luna Morgaciova de la Chefi la cuțite 2023

Luna Morgaciova locuiește în București și are 36 de ani. Este artist vizual și pasiunea ei pentru bucătărie a adus-o la Chefi la Cuțite. Concurenta a preparat un file de cod alb cu mix de legume și a primit trei cuțite din partea chefilor.

„Un an de zile am fost plecată, am locuit în Olanda. Acolo am făcut un fel de pregătire, la Facultatea de Arte Experimentare. Întâmplarea a făcut să mă duc la cursurile de design vestimentar. Și am făcut chestia asta o perioadă de 6 luni. Nu știu dacă mi-am dorit vreodată să fiu designer vestimentar”, a povestit Luna Morgaciova.

Luna recunoaște că nu știe foarte multe despre bucătărie, dar se bazează foarte mult pe gustul din farfurie.

„Îmi place să mânânc, în primul rând și știu foarte multe despre gust. Nu la fel de multe despre bucătărie, dar știu ce gust ar trebui să aibă mâncarea bună”, a mărturisit concurenta.

La probele din bootcamp, Luna nu a întâmpinat dificultăți, așa că Florin Dumitrescu i-a oferit un loc în echipa lui.

Cine este Luna Morgaciova de la Chefi la cuțite 2023. Concurenta face parte din echipa lui Florin Dumitrescu [Sursa foto: Instagram]

Concurenți Chefi la cuțite 2023

În sezonul 11 de la Chefi la Cuțite, 140 de concurenți au ajuns în bootcamp. După prima probă, cei trei chefi au avut de luat o hotărâre dificilă, urmând ca doar 60 dintre ei să meargă mai departe.

Proba decisivă pentru un loc în echipe a fost o adevărată provocare pentru ce rămași. În cele din urmă, fiecare Chef a oferit 6 tunici, cea de-a șaptea fiind pentru cuțitul de aur.

Iată care sunt echipele de la Chefi la Cuțite 2023, sezonul 11:

Tunica Roșie: Chef Sorin Bontea a oferit cuțitul de au Ninei Hariton. Alături de ea vor concura Diane Ianamahoro, Mario Zahariea, Constantin Onuț, Adrian Hampu, Monica Pușcoiu și George Borșaru.

Tunica Gri: Florin Dumitrescu a oferit cuțitul de aur lui Laurențiu Neamțu. Cei 6 concurenți care au primit loc în echipa lui, sunt: Radu Ionuț Cîmpeanu, Andreea Sabini, Mariana Zinner, Mihaela Zahariea, Luna Morgaciova, Florin Borșaru.

Tunica Neagră este a lui Cătălin Scărlătescu. Cheful a oferit cuțitul de aur lui Dumitru Paul Tudosescu. Alături de el vor găti: Elena Ciot Monda, Lino Golden, Amalia Esa, George Popescu, Daniel Dragomir și Ana Maria Ijac.

Cine este Luna Morgaciova de la Chefi la cuțite 2023. Concurenta face parte din echipa lui Florin Dumitrescu

Sursa: a1.ro