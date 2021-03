Cine este Mădălina Alexe de la Burlacul 2021. Blondina este prima fată care a primit trandafirul de la Andi Constantin

In articol:

Cine este Mădălina Alexe de la Burlacul 2021. Concurenta l-a impresionat rapid pe Andi Constantin, care i-a oferit trandafirul înainte ca "Ceremonia Trandafirului" să înceapă.

Cine este Mădălina Alexe de la Burlacul 2021

Mădălina Alexe are 20 de ani şi are un job de barista, fiind pasionată de arta cafelei. Tânăra s-a afişat la Burlacul 2021, timidă şi cuminte, iar asta i-a atras atenţia lui Andi Constantin.

Cine este Angela Antocel de la Burlacul 2021. Andi Constantin i-a oferit trandafirul în faţa blocului

Mădălina Alexe de la Burlacul 2021[Sursa foto: Instagram]

Mădălina Alexe a fost femeia care a făcut cea mai bună impresie în ochii lui Andi Constantin.

Burlacul i-a oferit trandafirul tinerei domnișoare pentru a-i oferi o doză de încredere pentru că a văzut în ea o femeie interesantă, fiind prima care a primit "trandafirul primei impresii".

Citeste si: Gina Pistol, criticată dur pentru gestul făcut față de mica ei prințesă- bzi.ro

"Vreau să ofer acest trandafir unei fete care este, poate, mai timidă și nu are încredere în ea. Vreau să vadă asta ca pe o încredere pe care eu i-o ofer", a spus Andi Constantin în prima ediţie a emisiunii.

Citeste si: Cine este Georgeta Catrina de la Burlacul 2021. Bruneta a fost întrebată dacă a venit în emisiune ca să îşi crească numărul de urmăritori

Mădălina Alexe de la Burlacul 2021[Sursa foto: Instagram]

"Mulți oameni îl cunosc pe adevăratul Andi"

Andi Constantin, noul protagonist al emisiunii Burlacul din 2021, este de părere că mulţi oameni nu îl cunosc cu adevărat.

„Am 29 de ani, sunt multiplu campion la fitness, antreprenor și creator de content digital. Sunt noul burlac pentru că acum știu ce îmi doresc și mă simt pregătit pentru acest pas! Până la 30 de ani am simțit nevoia să experimentez, să ies, să cunosc. Cu siguranță oamenii cred despre mine că sunt genul acela de bărbat care iese în oraș în fiecare seară, dar nu mulți oameni îl cunosc pe adevăratul Andi. Sunt un om care iubește natura, animalele, dar și motoarele”, spune burlacul.

Andi Constantin nu a avut multe relaţii, contrar aşteptărilor, deoarece nu au fost multe persoanele care i-au câştigat încrederea.

”Nu am avut foarte multe iubite pentru că nu mi s-a câștigat încrederea de foarte multe ori. Îmi doresc să am o relație stabilă, să am o familie. Speram că, undeva la 30 de ani, o să am o familie deja, mai ales că mă uit la prietenii mei din copilărie și văd cât de fericiți sunt în relațiile lor, cei mai mulți au și copii. Vreau să dăruiesc fericire și vreau să împart viața mea la doi, la trei, pentru că merită împărțită!”, a mai spus Andi Constantin.