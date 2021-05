Cine este MAGITOT, finalistul de la Românii au Talent 2021, sezonul 11. Concurentul: „Când eram mic voiam să fiu căruţaş!”

In articol:

Cine este MAGITOT, semifinalistul de la Românii au Talent 2021. Concurentul a câştigat Premiul pentru Originalitate la Românii au Talent 2019.

În a doua semifinală live de la Românii au Talent 2021 vor performa următorii concurenţi: Dean Bowman, Dorinel şi Costel Cutiuţă, Maria Rădeanu, Magitot, Simion R Ştefan, Cosmin Adrian şi Louise, Elena Gatcin, Raisa Chiribuţă. Art of Robots, Ruslana Krutas, Remi Martin şi Filip Cioc.

Cine este MAGITOT, semifinalistul de la Românii au Talent 2021

Magitot a revenit la Românii au Talent, sezonul 11, cu un număr spectaculos de magie îmbinată cu momente de stand up comedy. Actorul, Marius Drăguș, care îi dă viață lui Magitot, nu este străin de scena de la Românii au Talent. Acesta a mai participat la emisiune în anul 2019 când a și câștigat Premiul de Originalitate, în valoare de 10.000 de euro.

MAGITOT, semifinalistul de la Românii au Talent 2021

”Eu sunt Magitot și am venit să mă înscriu la Românii au Talent. Am mai fost acum doi ani și am luat premiul de originalitate și mi-a plăcut atât de mult că am vrut să revin”, a spus Magitot în preselecţii.

Juraţii au decis ca Magitot să fie printre cei 24 de concurenţi, care vor performa în cele două semifinale live de la Românii au Talent 2021.

MAGITOT, semifinalistul de la Românii au Talent 2021

Marius Draguș a câștigat Premiului de Originalitate Românii au Talent 2019

Marius Drăguș a fost votat drept cel mai original concurent de la ultima ediție a show-ului Românii au Talent 2019. Magitot a plecat acasă cu premiul în valoare de 10.000 de euro, fiind ales câștigător de către public.

„A fost o super experienţă şi îmi pare foarte rău că s-a terminat. Sper să mai am ocazia să mă întâlnesc cu această echipă minunată. Le mulţumesc tuturor celor care m-au votat, părinţilor mei, familiei, prietenilor mei. Nu mă aşteptam să câştig, a fost o surpriză, sunt extrem de fericit“, a spus Magitot, după ce a câștigat.

Românii au Talent 2021

Cine sunt finaliştii aleşi în prima semifinală Românii au Talent 2021

Din cei peste 300 de concurenţi, doar 24 de concurenţi au ajuns în cele două semifinalele live de Românii au Talent 2021. ZECE dintre aceştia au trecut direct în semifinale, fiindcă au primit Golden Buzz din partea unui jurat sau prezentator, iar ceilalţi 14 semifinalişti au fost aleşi riguros de către juraţii şi prezentatorii emisiunii.

În prima semifinală live de la Românii au Talent 2021 au performat următorii concurenţi: Dragoş Pădeanu, Bianca Purice, Sara Şmighelschi, Acro Mystic Duo, Duo Turkeev, Rianna Rusu, Andrii și Bogdan Kalashnyk, Narcisa Ungureanu, Ana Maria Mărgean, Daria Batschi Beleca, GIM şi Rareş Trufea.

Însă, doar CINCI dintre aceştia au câştigat un loc în marea finală a emisiunii şi vor avea şansa de a pune mâna pe marele trofeu în valoare de 120. 000 de euro.

Cei CINCI FINALIŞTI votaţi în prima semifinală live de la Românii au Talent 2021 sunt: Duo Turkeev, Daria Batschi Beleca, Ana Maria Mărgean, GIM şi Rareş Trufea.