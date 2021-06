Cine este Malinka Antocel de la Burlacul 2021. Basarabeanca este hotărâtă să-l cucerească pe Andi Constantin

Malinka Zina de la Burlacul 2021 [Sursa foto: Instagram] 14:50, iun 17, 2021 Autor: Elena Popescu

Cine este Malinka Antocel de la Burlacul 2021. Concurenta din Republica Moldova participă la Burlacul 2021 alături se sora ei, Angela Antocel.

Cine este Malinka Antocel de la Burlacul 2021

Malinka Antocel are 26 de ani și este din Republica Moldova. Lucrează ca agent imobiliar, model, dar predă și lecții de limba rusă. În timpul liber, concurentei îi place să se plimbe cu motocicleta și să piloteze avioane ușoare.

"Sunt la două extreme diferite! Pot să fiu si o lady foarte elegantă, foarte liniștită, dar în același timp fac și foarte multe chestii de băieți. Am o pasiune pentru motoare mașini, avioane. Eu cred că sunt o femeie curcubeu!", a spus Malinka.

Malinka a avut prima întâlnire cu Andi Constantin

Malinka Antocel a avut prima întâlnire cu Andi Constantin, asta după ce sora sa, Angela Antocel, a fost eliminată de către Burlac.

Cei doi s-au dat cu parapanta, spre încântarea Malinkăi Zina, care a mărturisit că-și dorea asta de multă vreme.

Evident, cei doi au discutat la date şi despre eliminarea Angelei din concurs. AndI Constantin i-a explicat Malinkăi de ce a ales să o elimine pe sora ei.

”Mă gândeam că nu am mai văzut-o pe Angela într-un loc foarte bun pentru că se simțea așa... I-am zis ”dacă te pot ajuta cu ceva, spune-mi ca să rezolvăm”. Nu a putut să identifice și să spună ceva, i-am zis ”Hai să vorbim, sunt aici să te ajut. Nu am nicio problemă, spune-mi orice și vorbim”. Cred că am făcut un lucru bun pentru ea. Sper că o să vadă chestia asta”, a afirmat Andi Constantin.

Angela Antocel a venit în locul Rodicăi Budurcă la Burlacul 2021

Iniţial, Angela Antocel a fost trimisă acasă de către Andi Constantin, care nu i-a oferit ultimul trandafir disponibil, însă Angela a revenit în competiţie, după ce Rodica Budurcă, cea de-a 15 a concurentă care a primit trandafirul de la Andi Constantin, a fost nevoită să se retragă din competiţie, după ce a suferit un accident de maşină, iar doctorul i-a interzis să mai participe.

Astfel, Andi Constantin a ales-o pe Angela Antocel în locul Rodicăi Budurca. Burlacul s-a dus în faţa blocului ca să îi ofere trandafirul Angelei şi să o invite alături de el şi de celelalte fete în Turcia.

“Cred că deja am o istorie ceva mai deosebită, că m-am trezit cu Andi în fața blocului”, a spus Angela.