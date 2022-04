Cine este Manu de la Mireasa, sezonul 5. Concurentul va deveni tată în curând

In articol:

Cine este Manu de la Mireasa, sezonul 5. Andrei Emanuel Savin a intrat în casa Mireasa ca să își cunoască jumătatea și să își întemeieze o familie.

Cine este Manu de la Mireasa, sezonul 5

Andrei Emanuel Savin, adică Manu de la Mireasa, sezonul 5, are 36 de ani și este din București. Concurentul de la Mireasa 2022 a venit ca să își cunoască jumătatea în cadrul emisiunii, deși urmează să devină tată pentru a doua oară peste câteva luni.

”Mă numesc Andrei Emanuel Savin, am 36 de ani și sunt zodia Fecioară. Am făcut Sociologie-Psihologie, dar în ultimul an am întrerupt din cauză că m-am apucat de un business și nu mai aveam timp.

Am făcut niște icoane lucrate manual, așa am început și m-am dus la târguri. Am vândut, nu am ieșit pe minus. Apoi mi-am luat un spațiu cu electronice și accesorii. La un moment dat mi-am deschis un magazin”, a povestit Manu.

Manu de la Mireasa 2022 urmează să devină tată pentru a doua oară

Manu de la Mireasa 2022 a povestit în prezentarea sa că urmează să devină tată pentru a doua oară, peste 2 luni.

Cu toate acestea, Manu a venit în casa Mireasa ca să își găsească o parteneră de viață și de ce nu, să își întemeieze

o familie cu aceasta.

”Relații serioase am avut patru. Prima mea relație, eram mai copil, pur și simplu s-a răcit. A doua relație a fost cu mama fetei. Am o fată care face 9 ani în mai. Mi-am dorit acest copil, această fetiță. Eram împreună, ne iubeam și m-a întrebat dacă vreau să avem un copil și am fost de acord.

Nu am tras de relația cu mama fetiței deoarece eram și eu sătul. Ea a vrut să ne despărțim. Mi se părea o femeie foarte cicălitoare.Mă ocup de fetița mea. Știe că am venit la emisiune. Avem o relație foarte bună.

În cazul în care găsesc pe cineva și mă căsătoresc aș vrea să aibă o relație foarte bună de prietenie cu fetița. Nu cred că e cazul de mamă pentru că ea are mamă.

În ultima relație am stat 8-9 luni împreună. Este gravidă și e în 7 luni acum. Doar că noi nu mai suntem împreună, nu mai avem o relație.

Am așteptat 9 ani pentru a-mi crea o familie...Când ajungi la chestia asta cu copilul simți că te șantajează un pic.

Sunt dispus să le conving pe fetele din casa Mireasa că merită să îmi dea o șansă să mă cunoască și să vadă cum sunt ca om. Dar având în vedere că în două luni o fată o să nască copilul meu presupun că unele fete nu or să vrea să aibă o relație cu mine.

Eu de când am fata nu mi s-a întâmplat să am probleme cu fetele pe care le-am cunoscut. Nu le interesa, ba chiar erau persoane care le încânta. Mi s-a întâmplat să fie și o fată care a auzit că am copil și nu a mai vrut să se întâlnească cu mine”, a povestit Manu la Mireasa.