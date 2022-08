In articol:

Mara Bănică se numără printre concurenții care vor lua parte la noul sezon al show-ului „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” 2022. După o pauză de 7 ani, emisiunea difuzată de Pro TV revine pe micile ecrane din toamnă. Show-ul „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” 2022 va fi găzduit de către Cabral Ibacka și Adela Popescu.

Cine este Mara Bănică de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” 2022

Mara Bănică a făcut o schimbare majoră în cariera sa, după ce a semnat cu Pro TV, gata să se aventureze în noul sezon „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” 2022. Emisiunea anunță mari schimbări și provocări cu adevărat interesante pentru concurenți.

Concurenții nu vor avea acces la telefon sau la internet și vor fi nevoiți să se descurce în condițiile vitrege ale junglei. Primul sezon al emisiunii le-a testat capacitatea de supraviețuire a vedetelor din România.

Câștigătorul sezonului 1, desemnat „Regele junglei”, a devenit Cătălin Moroșanu.

Mara Bănică se numără printre cele mai cunoscute nume din industria jurnalismului și a televiziunii. A fost corespondent de război pe fronturile din Irak, Afghanistan, Kosovo și a acoperit atentatele din Spania, subiecte precum eliberarea Fâșiei Gaza sau atententele de la Londra.

Mara are 46 de ani, este într-o relație discretă și are un băiețel în vârstă de 11 ani, pe nume Dima și o fetiță de doar câteva luni, pe nume Donca Maria

În 1994, Mara Bănică și-a făcut debutul ca reporter la TV Soti, mai apoi renunțând la televiziune pentru o carieră în presa scrisă, devenind corespondent al publicației ZIUA pentru mai mulți ani.

În 2002, Mara Bănică s-a întors televiziune, la Realitatea TV. Mai apoi, Mara s-a mutat pe un post de corespondent special la Național Tv, urmând ca în 2007 să opteze pentru Kanal D.

De-a lungul timpului, Mara Bănică a devenit o prezență vocală în lumea showbiz-ului, atrăgând atenția cu scandalurile mondene în care a fost implicată.

Citeste si: Cine este Sorin Georgian Olariu, salvamarul care şi-a pierdut viaţa încercând să salveze un om din apele învolburate ale Mării Negre- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Cine este Mara Bănică de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” 2022 [Sursa foto: Facebook Mara Bănică]

Cine este partenerul Marei Bănică

Mara are 46 de ani, este într-o relație discretă și are un băiețel în vârstă de 11 ani, pe nume Dima și o fetiță de doar câteva luni, pe nume Donca Maria.

Citeste si: Cabral a avut un șoc când a ajuns în Dominicană! Ce a putut găsi pe platourile de filmare: "Ne uităm constant peste umăr"

Citeste si: Cabral a avut un șoc când a ajuns în Dominicană! Ce a putut găsi pe platourile de filmare: "Ne uităm constant peste umăr"

Vedeta a preferat să rămână discretă în privința relației sale și nu a oferit prea multe detalii despre partenerul său. Conform declarațiilor sale, soțul său conduce o companie multinațională din Germania și reușește să-și vadă familia destul de rar.

„Soțul meu conduce o multinațională în Germania și, din păcate, ne vedem la două-trei săptămâni când vine acasă, trei-patru zile să stea cu noi, dar relația asta este foarte asumată și așa a fost de la început, pentru că noi suntem oameni maturi. Nu știu cât o să o mai ținem așa, dar momentan asta e situația. E un tip foarte serios, conduce o firmă cu 800 de oameni, e extraordinar de deștept”, a mai spus ea.

Cine sunt concurenții de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” 2022

Printre concurenții care se vor lupta pentru titlul de “Regele Junglei” sau “Regina Junglei” în al doilea sezon al emisiunii „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” 2022 se numără Rux și Opulența, Mara Bănică, Anisia Gafton, Tania Popa, Bia Khalifa şi Lidia Buble, Cristian Mitrea, Cornel Palade, Paul Diaconescu, Giani Kiriță, Alex Bogdan şi Răzvan Botezatu.

Citeste si: Concurenți Sunt celebru, scoate-mă de aici! 2022. Vezi cine sunt vedetele care participă la reality show

Vedetele care se aventurează vreme de 2 luni în jungla dominicană la "Sunt celebru, scoate-mă de aici!", au șansa de a se lupta pentru titlul de rege sau regina junglei.

În timpul emisiunii, aceștia nu au acces la internet, telefon, hrană din belșug sau un acoperiș deasupra capului. Vedetele de la ”Sunt celebru, scoate-mă de aici!" vor fi nevoite să supraviețuiască printre animale, insecte și alte mistere ale junglei.

„Sunt celebru, scoate-mă de aici este un produs de televiziune extrem de complex, care în acest an revine cu o mulțime de surprize, atât pentru telespectatori, cât și pentru concurenți.

Sunt foarte bucuros să anunț debutul producției și extrem de mândru de echipa care va face ca acest sezon să devină o adevărată adicție pentru cei de acasă”, a declarat Amir Mor Hason, producătorul emisiunii.

Cătălin Moroșanu a câștigat primul sezon „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” 2022

Primul sezon al emisiunii "Sunt celebru, scoate-mă de aici!" a fost câștigat de către "Regele Junglei", Cătălin Moroșanu. Finala a fost jucată în trei concurenți: Cătălin Moroșanu, Ruby și Dorian Popa.

„Simţeam că-mi intră în gât, că mă mănâncă la gât, boss. Primii au fost ok, a treia găleată m-a sufocat. Cred că era cu pământ. La a patra găleată am intrat în panică, mi-au intrat în nas, se plimbau peste tot. Sunt o forţă a naturii. În primele 10 secunde am zis că-mi bag picioarele-n el de concurs. Dar, după proba asta, a intrat adrenalina în mine şi mă simt bine. Imbatabil", a povestit Cătălin Moroşanu despre ultima probă a finalei.

„Moartea din Carpaţi", cum i se mai spune în showbiz, a primit cele mai multe voturi din partea publicului, datorită parcursului său în competiției, dar și personalității sale simpatice și carismatice.