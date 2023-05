In articol:

Cine este Mara Oprea. Biografie: vârstă, studii, carieră. Află totul despre una dintre cele mai iubite actrițe din România, care a uimit telespectatorii cu talentul ei desăvârșit.

Cine este Mara Oprea

Mara Doriana Oprea s-a născut la data de 22 august, 2000, la București. Pe lângă meseria de actriță, Mara este dansatoare și pianistă. A absolvit Școala de Muzică, clasa pian și a luat lecții de canto.

Mara Oprea a absolvit Colegiul Național Elena Cuza (profil pedagogic) și Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din București, secția Actorie. Actrița a făcut balet la Opera Națională București, vreme de 11 ani și a participat la multe spectacole naționale si internaționale.

Celebra actriță are un frate, Iustin Nicolae, care i-a călcat pe urme, fiind și el pasionat de muzică, în special de chitară.

„Am cântat de mică împreună cu Alina Sorescu, am fost cu trupa ei de pici și după am ținut legătura, chiar m-a felicitat atunci când am obținut rolul din "Adela". Nu pot să zic că am făcut canto de performanță, dar am voce și mai fac și facultatea de actorie. Deocamdată, mă rezum la asta, pentru că îmbin canto cu dansul.”, a declarat Mara într-un interviu.

Pe lângă faptul că îi place să danseze, să cânte la pian și să citească, vedeta adoră călătoriile și gătitul, chiar dacă nu are timp suficient pentru acest lucru.

„Îmi place să călătoresc în locuri care să mă inspire și să îmi ofere noi experiențe. Cred că vacanțele sunt cel mai frumos cadou pe care ni-l putem oferi. Îmi place să investesc în mine în moduri diverse, citind cărți prin care să îmi îmbunătățesc viața pe cât mai multe planuri.”, a povestit Mara Oprea.

Actrița a devenit cunoscută datorită rolului pe care l-a avut în serialul Adela. A fost prima experiență de acest gen, pe care Mara și-a dorit-o de pe vremea când s-a înscris la facultate.

„Atunci când am ales să dau la Actorie visam și la un potențial rol într-un film sau serial, iar acesta a venit mai devreme decât m-am așteptat, încă din primul an de facultate. Aș putea spune că am proiectat într-un fel această dorință în Univers.”, a mai spus Mara Oprea.

Mara Oprea revine pe micile ecrane

Mara Oprea este una dintre cele mai îndrăgite actrițe de la noi din țară. Vedeta își surprinde fanii cu o nouă apariție într-un serial. Mara va avea un rol diferit de această dată.

O va interpreta pe Carla, fiica unui mafiot periculos, un personaj foarte diferit și misterios, față de rolul pe care l-a avut în trecut.

„Dacă până acum v-am obişnuit cu fragilitatea şi gingăşia Adelei, de data asta, în serialul Lia – Soţia soţului meu, telespectatorii vor putea să mă urmărească într-o ipostază cu totul diferită.

Mă bucur că în acest nou proiect al Antenei 1 am ocazia să joc un personaj ofertant şi controversat. Carla este o fată misterioasă, fiica de mafiot, care îşi urmăreşte propriul interes.

Căre-i tabere i se va alătura, vom vedea împreună pe parcursul serialului, aşa că fiţi alături de noi!”, a declarat Mara Oprea.

