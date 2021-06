Cine este Mara Oprea, actrița din serialul Adela [Sursa foto: Instagram] 15:51, iun 10, 2021 Autor: Elena Popescu

In articol:

Cine este Mara Oprea, actrița care joacă rolul principal în serialul Adela. Vezi care sunt pasiunile Marei și care au fost primele piese de teatru în care actrița a jucat un rol.

Cine este Mara Oprea, protagonista din serialul Adela

Mara Oprea a debutat pe micile ecrane în serialul Adela. Actrița a absolvit colegiul Gheorghe Lazăr din Capitală, iar în prezent este studentă la teatru la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică IL Caragiale din București.

Deși este o actriță debutantă, Mara Oprea a câștigat are deja în palmares un premiu important obținut în 2017, pentru rolul principal feminin la un festival de teatru din Botoșani. Mai precis, a interpretat rolul Colombe în cadrul festivalului AmFiTeatru.

Citeste si: Cine e Alecsandru Dunaev din serialul Adela

Cine este Mara Oprea, actrița din serialul Adela[Sursa foto: Instagram]

Citeste si: O nouă înșelătorie face ravagii în România! Zeci de oameni au picat deja în plasă- bzi.ro

Care sunt pasiunile Marei Oprea

Mara Oprea a mărturisit că este pasionată de călătorii, îi place să citească și caută locuri care o inspiră.

”Îmi place să călătoresc în locuri care să mă inspire și să îmi ofere noi experiențe. Cred că vacanțele sunt cel mai frumos cadou pe care ni-l putem oferi. Îmi place să investesc în mine în moduri diverse, citind cărți prin care să îmi îmbunătățesc viața pe cât mai multe planuri. De exemplu, unul dintre citatele după care am început să mă orientez de ceva vreme spune că: “Modul în care își trăiesc oamenii viața este rezultatul poveștii în care ei cred despre ei înșiși” (Les Brown) și că viața e așa cum ne-o construim noi, că avem puterea de a face alegeri care ne influențează viața în mod direct.”, a declarat actrița pentru click.ro

Citeste si: Cine e Oana Mosneagu din serialul Adela

Cine este Mara Oprea, actrița din serialul Adela[Sursa foto: Instagram]

Totodată, actrița știe să cânte la pian și este o bună dansatoare. În copilărie a făcut balet și a dansat pe scene internaționale.

”Îmi place să cânt la pian (am terminat școala de muzică- 8 ani de pian). Mă relaxez uitându-mă la un film, cu o cană de ceai alături. Îmi place să dansez (am făcut 11 ani de balet si am dansat pe scena ONB si pe scene internaționale), să ascult muzică și să citesc”, a mai spus Mara pentru sursa citată.

Cine este Mara Oprea, actrița din serialul Adela[Sursa foto: Instagram]

Primele roluri ale actriței, Mara Oprea

Mara Oprea și-a făcut debutul pe micile ecrane o dată cu serialul Adela, însă până să obțină acest rol, actrița a jucat în piese de teatru: ”Viaţa plictisitoare şi preaplină a visătorului François”, jucată pe scena Teatrului Excelsior. Totodată, actrița și-a pus la încercare și talentul de regizor. Sub îndrumarea profesoarei Anca Bradu, în 2019, Mara a pus în scenă piesa "Sonata în Re Major", după Francisc Munteanu în cadrul evenimentului “Uși deschide la UNATC”, scrie A1.

Serialul Adela a debutat pe 14 ianuarie, de la ora 20:30. Următoarele episoade se vor difuza joia, în fiecare săptămână de la ora 20:30.