Cine este Marco Cristoferi, semifinalistul de la Românii au Talent 2023. Andra a trimis concurentul în semifinală

In articol:

Cine este Marco Cristoferi, semifinalistul de la Românii au Talent 2023. Andra a apăsat pe butonul auriu și a trimis concurentul în semifinala de la Românii au Talent, sezonul 13.

Cine este Marco Cristoferi, semifinalistul de la Românii au Talent 2023

Marco Cristoferi de la Românii au Talent 2023 are 37 de ani și vine din Bologna, Italia. Concurentul de la Românii au Talent, sezonul 13, a venit în emisiune cu un număr de dans, care a impresionat-o pe Andra și a convins-o să apese pe butonul auriu.

Marele vis a lui Marco Cristoferi a început în copilărie când bunica lui i-a cumpărat un radio și un covor pe care să exerseze mișcările de dans. Marco este convins că talentul lui este datorat muncii și credinței în visul său. Concurentul de la Românii au Talent 2023 a dansat pe scenă la Scala din Milano, dar și pentru Papa de la Roma.

„Mă numesc Marco Cristoferi, am 37 de ani și sunt din Italia. Am fost balerin și acrobat, am menținut acest mod de exprimare, iar acum îl folosesc într-un mod diferit și anume ca profesor.

În timpul pandemiei, am lucrat la un spital de psihiatrie pentru copii. Acolo am înțeles că deși lucram ca pedagog, tot ce învățasem de-a-lungul vieții, controlul corpului, expresia fizică, a fost un instrument foarte util pentru ei. Le-a schimbat viața. După sosirea mea, le-a micșorat doza de medicamente, au găsit...o cale.

Copiii cu care lucrez eu sunt în primul rând copii furioși, care se află poate în situații familiale dificile. Și oricum în societatea de azi fermentează furia. Așadar eu prin break dance am reușit să sublimez furia. În consecință, îi învăț și pe ei să facă asta prin intermediul diferitelor jocuri pe care le facem.

Am înțeles că asta vreau să fac și am construit o casă special pentru a face o școală în ea. În doi ani de pandemie, mi-am modificat complet casa și am creat un sistem, ca să mi-i apropii mai ales pe cei lipsiți de posibilități și pe cei care trăiesc la limită. Cred că e frumos să le ofer energia pe care mi-a dat-o mie dansul. Dacă trezești în oameni pasiunea pentru ceva, îi ajuți să-și iubească aproapele.

Visul meu e să deschid o școală pentru toți de aceea am venit la Românii au Talent. Să pot invita acolo artiști care să dea lecții, să facă activități care să îmbine starea de bine, arta și corpul”, a spus concurentul înainte de a urca pe scenă.

Citește și: Cine este Taheira Sașa, al șaptelea Golden Buzz de la Românii au Talent 2023. Dragoș Bucur a apăsat pe butonul auriu

Citeste si: Luca s-a stins din viață sub roțile tirului: „Sunt și eu tată.”. Șoferul care a provocat accidentul din Lețcani susține că o parte din vină îi aparține tatălui, dar regretă cele întâmplate- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Anunțul momentului vine din Franța- stirileprotv.ro

Marco Cristoferi, al optulea Golden Buzz de la Românii au Talent 2023 [Sursa foto: Captură TV]

Andra a apăsat Golden Buzz la Românii au Talent, sezonul 13

Fără prea multe cuvinte, Andra a apăsat pe butonul de Golden Buzz și a trimis concurentul în semifinala concursului de talente.

Astfel, Marco Cristoferi, al optulea semifinalist de la Românii au Talent, sezonul 13 .

„Este foarte interesant cu un dansator prin niște mișcări te poate face să trăiești melodia și momentul cu atâta emoție. Eu nu am mai văzut sau nu am mai simțit atâta emoție din scaunul de jurat și în momentul ăsta când întâlnesc oameni ca tine...”, iar mai apoi Andra a apăsat butonul de Golden Buzz.

„De obicei mai am niște cuvinte pregătite când nu știu ce să zic, dar de data asta încerc să îmi explic ce ai făcut pentru că nu am mai văzut niciodată așa ceva. A fost atât de scurt și de spectaculos de zici că m-a lovit acceleratul în gară. Nu înțeleg fizic cum s-a întâmplat toată treaba”, a spus Mihai Bobonete.

„E o frumusețe pentru că e un mix de contraste aici. În primul rând el a reușit să combine foarte multe stiluri. E ceva de domeniul neașteptatului. Nu știu de unde ai apărut, nu știu ce gânduri ai, nu știu încotro mergi, dar pentru noi sezonul ăsta ai venit ca o binecuvântare”, a spus Andi Moisescu.

Citește și: Cine sunt Kimberly și Holler, al șaselea Golden Buzz de la Românii au Talent 2023. Dragoș Bucur a apăsat pe butonul auriu

Marco Cristoferi, al optulea Golden Buzz de la Românii au Talent 2023 [Sursa foto: Captură TV]

Citeste si: Romică Țociu, despre separarea de Cornel Palade. Cei doi formează un cuplu pe scenă de mai bine de 30 de ani- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 24 aprilie 2023. Ce sfânt este sărbătorit în calendarul ortodox- stirilekanald.ro

Citeste si: "O mare rușine!" Prințul Harry nu fi prezent la celebrarea încoronarii tatălui său- radioimpuls.ro

Ce seriale turcești sunt difuzate la Kanal D

În intervalul orar în care va fi difuzată emisiunea Românii au Talent, telespectatorii pot urmări la Kanal D, serialul turcesc „Destăinuiri”.

De asemenea, fanii serialelor turcești pot urmări de lunea până joia, de la ora 20:00, serialul „Totul pentru familia mea”, iar vineri și sâmbătă, de la ora 20:00, serialul „Destăinuiri”, doar la Kanal D.

Acțiunea serialului "Destăinuiri" se desfășoară într-un cabinet psihologic din Istanbul, un loc încărcat de emoție și de destăinuiri, unde vin să-și găsească împăcarea și vindecarea persoane vulnerabile, cu istorii de viață încurcate, marcate de traume, de încercări teribile. Poveștile de viață dramatice sunt inspirate din realitate, în multe dintre acestea se vor putea regăsi cei din fața micilor ecrane.

Manolya (interpretată de Binnur Kaya) este terapeutul șef, o femeie puternică și încrezătoare, respectată de colegi și de clienții cabinetului. Misiunea ei este de a-i ajuta pe cei care îi calcă pragul cabinetului să își deschidă sufletul și să vorbească chiar și despre cele mai traumatizante experiențe și îngrijorătoare gânduri. În afara biroului ei, Manolya este însă o femeie interiorizată, care ascunde multe secrete și propriile-i drame.

Dincolo de poveștile dezvăluite pe canapeaua echipei de terapeuți ai clinicii, se derulează și fragmente din viața acestora. Relațiile dintre ei, dar și cele cu familiile lor fac parte din țesătura de povești care îi vor acapara pe telespectatori.

Poveștile de viață dramatice dezvăluite în clinică vorbesc despre modul în care viitorul este afectat de experință și despre cum comportamentele agresive și abuzive sunt moștenite de-a lungul generațiilor. Și chiar dacă abuzul este interzis prin legi și pedepsit în săli de judecată, rădăcinile răului și lipsa de iubire pot fi îndepărtate cu greu; iar aici intervine calitatea umană şi profesională a terapeuților, dar și dorința de vindecare și de deschidere către celalalt a „pacienților”.