Cine este marea iubire a lui Marius Manole. Vezi ce părere are actorul despre relaţiile din ziua de azi

Cine este marea iubire a lui Marius Manole. Ce părere are actorul despre relaţiile din ziua de azi, dar şi despre momentele de singurătate.

Marius Manole este actor al Teatrului Național București din anul 2002. Artistul este născut la Iaşi pe 4 octombrie 1978, având vârsta de 42 de ani. Actorul este extrem de talent, dar şi apreciat pentru calităţiile sale actoriceşti.

Marius Manole a declarat în nenumărate rânduri că marea sa iubire este teatrul. Actorul este foarte discret cu viaţa sa personală, iar în presă nu au apărut niciodată zvonuri despre o presupusă iubită a artistului. Contrar aşteptărilor, Marius Manole, omul, este un tip singuratic şi diferit de rolurile în care apare pe scenă.

Marius Manole, despre relaţiile din ziua de azi

Marius Manole este de părere că nu s-a născut în secolul potrivit, deoarece actorul nu se regăseşte în acest timp. Artistul nu are o părere foarte bună despre relaţiile din ziua de azi. Acesta consideră că dragostea din ziua de azi, se consumă şi dispare prea repede.

Potrivit spuselor artistului, oamenii au un handicap emoţional, sunt speriaţi şi le e frică să îşi exprime sentimentele. Omul modern nu riscă şi nu are curaj de frică să nu fie rănit.

„Deşi sun­tem mulţi, suntem singuri, deşi iubim, nu iubim pâ­nă la capăt, pentru că nu avem curaj să riscăm şi ne e frică să nu fim răniţi. Dragostea de azi se con­sumă, arde şi moare imediat, nici aventurile galante nu mai sunt atât de romantice ca pe vremuri, devin vulgare şi fără substanţă. Relaţiile în ziua de azi au devenit ca un prezervativ folosit: ai terminat şi îl arunci la coş. Ăsta e omul modern. Or mai fi şi ro­mantici pe lume, hai să nu îi jignim pe toţi. Dar mulţi suntem aşa. Mulţi suntem complexaţi, spe­riaţi, handicapaţi emoţional, nevrotici, răniţi, nu ştim cum să mai funcţionăm, şi ne chinuim să fa­cem faţă vieţii şi să găsim o cale-două de a rezista pâ­nă a doua zi, până a patra zi, până la 60 de ani, până la 70 de ani. Aia e. Am nimerit secolul greşit, probabil. Dar poate că vor veni unii să spună: „Manole, dar poate că ai doar tu o problemă cu vremurile astea! Poate că nu ştii tu să trăieşti”. E foarte po­sibil să fie aşa. Eu nu mă regăsesc în acest timp şi poate de aici vine şi adicţia mea faţă de meserie”, declara Marius Manole în urmă cu ceva timp, potrivit Okmagazine.

Marius Manole, o persoană singuratică

Marius Manole se descrie ca fiind un tip singuratic, care nu are capacitatea de a întreţine o relaţie de prietenie. Actorul a mărurisit că se vede foarte rar chiar şi cu părinţii săi.

„N-am auzit niciodată în casă TE IUBESC. Nu sunt obișnuit. Eu știu că acum sunt un om care îmbrățișează greu un alt om… pare că sunt un om foarte comunicativ, dar nu sunt. Și fac niște eforturi groaznice pe unde mă duc. Și ce am făcut acum la emisiune. După emisiunea trebuia să stai tot timpul și să faci fotografii, să vorbești cu oamenii. Eu acum sper ca oamenii să nu se simtă jigniți, dar era cel mai greu moment pentru mine. Trebuia să stau și să fac frumos. Nu aveam tot timpul chef să zâmbesc(...) Din păcate, din nefericire, prietenii mei au cel mai mult de suferit din povestea asta, din viața mea. Inclusiv părinții mei, pe care îi văd foarte rar și cu care stau foarte rar de vorbă chiar și la telefon. Am prieteni foarte buni, care suferă foarte mult din pricina mea. pentru că eu nu știu să întrețin o prietenie”, a povestit Marius Manole în 2017, potrivit Libertatea.

Marius Manole, invitat la "40 de întrebări cu Denise Rifai"

Marius Manole a fost invitat în emisiunea “40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la ora 23:15, la Kanal D.

Denise Rifai l-a întrebat pe Marius Manole: ”Aveți probleme cu alcoolul?”

”Nu. Nu mai am deloc probleme deloc cu alcoolul. Poate a fost o perioadă când am exagerat cu asta, pentru că mi se părea că umple un gol după spectacol, a fost o perioadă de vreo 10 ani în care eram așa la limită...Dar, acum nu mai am nicio problemă cu alcoolul, din fericire. Chiar n-am!”, a spus invitatul lui Denise Rifai.