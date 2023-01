Cine este Maria Lungu. Fosta iubită a lui Mircea Eremia a fost finalistă la „Puterea dragostei”

In articol:

Maria Lungu este o blondă frumoasă care a făcut furori în emisiunea matrimonială „Puterea Dragostei”, unde a fost concurentă cu ceva timp în urmă.

Acum, aceasta apare din nou pe micile ecrane, în cadrul unei competiții sportive.

Iată cine este blondina și care este povestea sa de viață.

Biografie Maria Lungu.

Biografie Maria Lungu

Maria Lungu s-a născut în capitala Republicii Modova, Chișinău, în anul 1995. Blondina are 27 de ani, are ochi verzi și face furori pe rețelele de socializare, acolo unde are deja o mulțime de urmăritori.

Când a ajuns la vârsta maturității, tânăra s-a mutat la Londra, pentru a studia designul vestimentar, subiect care o pasionează în continuare. Aceasta a devenit între timp stilist, meserie din care își câștigă veniturile. Astfel, tânăra a ajuns să lucreze cu o mulțime de vedete din showbiz-ul românesc, dintre care unele urmează să îi fie adversare în emisiunea la care va lua parte în Republica Dominicană.

Maria Lungu nu este străină de micul ecran. Tânăra a participat la mai multe emisiuni TV

Maria Lungu a devenit cunoscută publicului larg după ce, în anul 2021, a participat la show-ul matrimonial „Puterea Dragostei”, difuzat la Kanal D. Acolo, blondina a format un cuplu cu un alt concurent, Cristian Marinescu.

Chiar dacă la acea vreme lucrurile păreau să arate bine pentru cei doi, relația lor s-a terminat la scurt timp după ce emisiunea a luat sfârșit.

Aceasta a hotărât însă să rămână în lumea televiziunii, așa că a luat parte la o emisiune umoristică de la un alt post TV din țara noastră.

„Eu sper să îmi fie bine si pe plan profesional. Eu vreau să vin aici și să îmi continui cariera în televiziune. (n.r. în România) Mă gândesc să fac și niște cursuri. Acum termin și școala auto. Eu am făcut design vestimentar la Londra si acum sunt stilistul unor mai multe persoane din Moldova.”, a mărturisit Maria cu ceva timp în urmă.



Maria s-a iubit pătimaș cu fratele Alinei Eremia, însă relația lor s-a terminat brusc

În luna mai a anului trecut, Maria Lungu a devenit oficial iubita lui Mircea Eremia, fratele îndrăgitei cântărețe Alina Eremia. Nici de această dată nu a fost însă cu noroc pentru blondină, pentru că la scurt timp Mircea a dezvăluit în cadrul unui interviu că a devenit din nou burlac.

Înainte de a cunoaște celebritatea, Maria Lungu a fost logodită un bărbat, care a înșelat-o chiar înainte de a ajunge la altar. Totul s-a petrecut în timul petrecerii burlacilor, iar infidelitatea a determinat-o pe blondină să pună capăt legăturii amoroase.

„M-a înșelat, mai bine zis, după care ar fi trebuit să avem o discuție să vorbim să vedem cum rezolvăm situația și nu a mai răspuns. Eu am ajuns la locul faptei și am reușit să discut. A plecat într-un club cu un prieten de-ai lui. Erau foarte urâte, asta m-a indignat. Erau mai multe urâte și se distrau băieți alături de cinci femei”, a declarat Maria Lungu, într-o emisiune, în trecut.