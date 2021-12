Cine este Maria Ojică de la Superstar România. Concurenta a fost supranumită Adele de România

In articol:

Cine este Maria Ojică de la Superstar România. Concurenta s-a calificat în galele live, în urma voturilor publicului.

Maria Ojică a fost supranumită Adele de România de către cei patru jurați ai emisiunii Superstar, datorită calităților sale muzicale deosebite.

Cine este Maria Ojică de la Superstar România

Maria Ojică este din Pașcani, are 20 de ani și este studentă la Facultatea de Geografie din Iași. Concurenta de la Superstar România a cântat de mică în orchestra de muzică populară din Paşcani, iar apoi a intrat la Liceul de Arte din Iaşi, unde a studiat canto clasic.

Maria Ojică locuiește singură de la 15 ani, fiindcă a studiat liceul la Iași. Concurenta de la Superstar România a renunțat după un an la Conservator pentru Facultatea de Geografie.

Concurenta de la Superstar România a reușit să treacă de primele două gale live și cu această ocazie le-a mulțumit susținătorilor săi care au votat-o.

”Vă mulțumesc tuturor pentru voturi și susținere! Real vorbind, nu aș fi reușit să ajung aici făra ajutorul vostru! De când am intrat în această competiție m-am schimbat enorm de mult și am încercat să fiu pe cât se poate de reală( sper că s-a văzut asta și acasă) se pare că pe unii i-am deranjat în dorința mea de a vorbi deschis despre complexele pe care le am, consider că nimeni nu are o viață perfectă, fiecare dintre noi avem momente când suntem triști sau emotivi, iar eu la superstar am vrut să arăt toate emoțiile prin care am trecut și nu am încercat să mă conțin în nici un fel, drept urmare, aș vrea să le mulțumesc și celor care au dat hate, cu toată lipsa de aroganță care se poate interpreta. P.S voi lăsa aici câteva poze din backstage în incercarea de a împărți cu voi niște momente care mi-au adus o reală bucurie!”, a scris Maria pe rețelele de socializare.

Finaliști Superstar România 2021

După a doua gală live a emisiunii Superstar România, s-au calificat următorii concurenți: Maria Jugănaru, Romina Apostol, Alessandro Mucea, Alexandru Precup , Naomi Prie și Maria Ojică .

În fiecare dintre cele patru semifinalele SuperStar România au intrat câte 8 concurenți. Fiecare dintre ei au interpretat câte două piese, împreună cu band-ul de pe scena de la Arenele Romane. Însă, doar doi concurenți s-au calificat direct în live-uri.

Când are loc finala Superstar România?

Finala emisiunii de talente, Superstar România se aproprie. Show-ul se află acum în etapa galelor live, unde au mai rămas doar câțiva concurenți.

Superstar România se desfășoară în patru gale live, ținute în luna decembrie, în următoarele date: 1, 3, 10 și 17 decembrie. Marele câștigător al emisiunii Superstar România 2021 se va afla în ultima gală live, care va avea loc pe 17 decembrie 2021.

Superstar România a debutat în luna septembrie 2021 și i-a avut ca jurați pe patru dintre cei mai mari muzicieni ai României: Carla's Dreams, Smiley, Marius Moga și Raluka.