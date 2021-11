Cine este Marius Budin de la Mireasa, sezonul 4. Concurentul formează un cuplu cu Maria Mariuța

In articol:

Cine este Marius Budin de la Mireasa, sezonul 4. În casa Mireasa, sezonul 4, au intrat șapte concurenți dornici să se căsătorească.

Cine este Marius Budin de la Mireasa, sezonul 4

Marius Budin are 29 de ani, este născut la data de 17 martie 1992 și vine din Călinești, județul Argeș. Concurentul de la Mireasa, sezonul 4, a absolvit liceul, iar mai apoi s-a angajat într-un callcenter.

”Sunt instructor de fitness în orașul meu. Când eram mic și slab, prietenii râdeau de mine, iar asta m-a ambiționat. La vârsta de 17 ani am intrat prima dată într-o sală, mi-a plăcut și de atunci am continuat fără pauză”, a povesit Marius.

Citeste si: Cine este Sebastian Nechifor de la Mireasa, sezonul 4. Concurentul a participat în trecut la Puterea dragostei

Concurentul de la Mireasa 2021 se declară ca fiind un bărbat familist, deși îți dorește doar un singur copil.

Totodată, Marius Budin se consideră chiar el un copil și nu știe dacă vrea să ducă pe umeri povara de a crește un copil, fiindcă este o responsabilitate prea mare.

”Am avut o relație de patru ani în care am locuit împreună. Mama ei nu era de acord cu mine, ea avea 16 ani, eu aveam 19 ani, iar după cinci luni ne-am mutat împreună. La un moment dat au intervenit certurile și am căzut de acord să ne despărțim. Din relațiile anterioare am învățat să fiu mai responsabil și să las mai mult de la mine”, a mai spus concurentul.

Citeste si: Cine este Alexandru Brebenoiu de la Mireasa, sezonul 4. Concurentul: ”Îmi doresc doi copii, deja le-am ales și numele”

Citeste si: A murit. Fiica lui Vadim Tudor a rămas văduvă...- bzi.ro

Marius Budin de la Mireasa, sezonul 4[Sursa foto: Instagram]

Simona Gherghe, despre emisiunea Mireasa, sezonul 4

Simona Gherghe prezintă sezonul 4 din show-ul matrimonial Mireasa și este pregătită să întâlnească noii concurenți, dar și să descopere povești de iubire intense.

“După câteva săptămâni de vacanţă, în care m-am deconectat total şi m-am bucurat din plin de timpul petrecut în familie, vă pregătim o mare surpriză. Ne întoarcem cu cel de-al patrulea sezon al emisiunii Mireasa. Sinceră să fiu, mi-e dor de orele petrecute în direct şi abia aştept să îi cunosc pe noii concurenţi, curajoşii care îndrăznesc să ne treacă pragul ca să-şi întâlnească marea iubire!”, a declarat Simona Gherghe pentru a1.ro.

Show-ul matrimonail Mireasa, sezonul 4, pune la bătaie un premiu în valoare de 40.000 de Euro. Concurenții înscriși în competiție pentru a câștiga marele premiu pot fi văzuți pe micile ecrane în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 14:00, dar şi sâmbăta, în gala săptămânală Mireasa, de la ora 13:45.

Cine este Mohamed Mamdouh de la Mireasa, sezonul 4. Concurentul: ”Sunt destul de retras, vorbesc doar când e cazul”

Simona Gherghe[Sursa foto: Instagram]

Cine a câștigat Mireasa, sezonul 3

Liviu și Maria au câștigat marele premiu în valoare de 40.000 de euro, în finala Mireasa, sezonul 3, difuzată pe 1 august.

Deși, Maria și Liviu se cunoșteau de doar câteva luni, cei doi au trecut peste orice obstacol în cadrul emisiunii, chiar și peste faptul că părinții Mariei s-au opus relației, iar în cadrul finalei, s-au așezat în fața altarului și și-au jurat cuvinte pline de iubire.

Liviu a recunoscut că Maria este o femeie așa cum și-a dorit: ”Te iubesc așa cum nu am iubit pe nimeni niciodată”, a spus bărbatul în fața altarului.

Emoționată, Maria i-a declarat iubitului său: ”Din acest moment nu va mai exista tu și eu, ci doar noi” . Totodată, femeia i-a mărturisit bărbatului său că este foarte recunoscătoare pentru iubirea pe care i-o poartă și că îl va iubi necondiționat.

De luni până vineri, în timp ce emisiunea „Mireasa” este difuzată la televizor, în același interval orar, la Kanal D este difuzată emisiunea „În căutarea adevărului” de la ora 13:00, iar începând cu ora 15:00 puteți urmări emisiunea ”Teo Show”.