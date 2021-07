Cine este Matei Strugurel, primul român condamnat la închisoare cu executare pentru zădărnicirea combaterii bolilor în pandemie

Matei Strugurel, primul român care face închisoare pentru zădărnicirea combaterii bolilor [Sursa foto: Facebook Matei Strugurel] 15:37, iul 29, 2021 Autor: Loredana Dobre

Matei Strugurel, în vârstă de 37 de ani, din localitatea Grebănu, Buzău, este primul român condamnat la închisoare pentru zădărnicirea combaterii bolilor.

Decizia instanței este definitivă.

În luna aprilie a anului trecut, Matei Strugurel a fost internat pentru că tuşea și a fost plasat într-unul dintre containerele secţiei de boli infecţioase a Spitalului Judeţean Buzău, până la aflarea rezultatului pentru COVID-19. La o zi de la internare, bărbatul a fugit înainte de a afla dacă este infectat cu coronavirus și a fost prins trei ore mai târziu, în Gara Boboc, pe drumul spre casă. Ulterior, analizele au arătat că buzoianul nu era infectat cu virusul SARS-COv-2, el având TBC.

În decembrie 2020, magistrații de la Judecătoria Buzău, îl condamnau pe Matei Strugurel la un an de zile de închisoare cu executare.

Cine este Matei Strugurel

Deși decizia a fost atacată de către bărbat, miercuri, Curtea de Apel Ploiești a respins ca inadmisibil apelul acestuia, potrivit portalului instanțelor, notează Hotnews.ro.

Matei Strugurel are handicap psihic și a fost vreme de mai mulţi ani rezident al Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională de la Râmnicu Sărat, instituţie aflată în prezent în subordinea D.G.A.S.P.C. Buzău, în care persoanele adulte cu diverse grade de handicap desfăşoară activităţi menite să îi ajute să se integreze în societate, potrivit News.ro.

El a părăsit sistemul de protecţie în anul 2005, la vârsta de 21 de ani, după o serie de acuzaţii nedovedite în final, la adresa conducerii de atunci a CITO Râmnicu Sărat. Ulterior, Matei Strugurel a fost plecat din ţară, unde a încercat să muncească, după care s-a stabilit la Grebănu, Buzău.

La momentul condamnării, primarului comunei, Gheorghe Stanciu, declara că Matei Strugurel nu a cauzat probleme în localitate și nu își petrecea foarte mult timp la domiciliu. „Da, pot să vă spun că are o locuinţă aici la noi în staul Grebănu, dar el nu prea este o persoană de găsit, nu stă prea mult timp pe acasă, umblă mai mult vagabond prin ţară. Avem venite la Primărie amenzi pe numele lui de la Constanţa, de pe trenuri unde am înţeles că s-ar urcă fără bilet şi ar împărţi diverse produse”, declara primarul Gheorghe Stanciu, potrivit sursei citate.

Cazul lui Matei Strugurel a atras atenția unui ONG

Centrul pentru Resurse Juridice a tras un semnal de alarmă în ianuarie 2021, după condamnarea în primă instanță a lui Matei Strugurel la un an de închisoare cu executare. Astfel, după decizia Judecătoriei Buzău, Georgiana Pascu, program manager la Centrul de Resurse Juridice, declara pentru Ziare.com că bărbatul nu are discernământ și este în realitate un caz social grav.

„Am aflat că are o încadrare în grad de handicap, mai precis, are o dizabilitate psihică accentuată. Din discuţile pe care le-am purtat, am aflat de la specialiştii din Râmnicu Sărat că acesta a locuit într-un centru rezidenţial. Practic, face parte din foştii tineri instituţionalizaţi. Aparent, se pare că nu a supravegheat nimeni modul în care această persoană se încadrează în societate.

Certificatele cu grad de handicap vin şi cu o anexă, un plan de terapii, activităţi şi alte lucruri care trebuie să contribuie la integrarea acestei persoane în societate. Pentru că nu există atât de multe informaţii despre această persoană, înţeleg că e una din persoanele care s-au pierdut din sistem”, declara Georgiana Pascu.

