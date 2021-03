Cine este mătușa Ioana de la Mireasa - Urzeala soacrelor. Îl însoțește în emisiune pe Valentin, nepotul său

In articol:

Mătușa Ioana a renunțat la viața ei de zi cu zi pentru a fi alături de Valentin, nepotul său, în aventura vieții lui. Tânărul, deși este aproape nevăzător, a venit în emisiune pentru a-și întâlni dragostea.

Cine este mătușa Ioana de la Mireasa- Urzeala soacrelor

Valentin Andrieș este actor și vlogger și vine din București. Tânărul are 31 de ani și participă în emisiune alături de mătușa sa, Florența Ioana.

"Sunt Florența Telceanu, am 68 de ani și sunt din București. Îmi iau angajamentul față de mama ta să fiu mâna ta dreaptă. Am vreo două nurori și un ginere. Te poți baza pe mine", a spus mătușa lui Valentin, căreia în emisiune i se spune Ioana.

Valentin de la Mireasa este nevăzător

"Mă numesc Valentin și am 31 de ani, sunt din București, ca meserie sunt licențiat în actorie, mai sunt și vlogger și sunt în echipa națională de cățărări.

Iubesc să dansez. Filmul meu preferat este «Parfum de femeie». Dragostea îmi umple toată ființa. Cea mai mare relație a mea a fost cu o actriță.

La noi a durat 3 ani. La o femeie îmi place să fie feminină și să-și arate trăsăturile. Vin în casă cu mătușa, mama este asistent medical și nu poate veni cu mine", a spus Valentin Andrieș . Lui Valentin îi place să călătorească și spune că a ajuns cel mai departe în SUA.

Valentin Andrieș vede undeva între 2-10%, are dificultăți să vadă pe întuneric și uneori are nevoie de ajutor pentru a face anumite lucruri.

"Am primit un diagnostic teribil, mi s-a spus că risc să rămân complet nevăzător. Am intrat într-o gaură neagră din care nu voiam să ies cu prietenii, să ies din casă. Am învățat să gătesc pe întuneric, să fac orice pe întuneric.

De ceva vreme locuiesc singur. Pentru a mă putea deplasa folosesc un baston, însă am și un cațel pentru asistență", a spus Valentin.