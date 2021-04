In articol:

Cine este Melissa, noua concurentă de la Burlacul 2021. Turcoaica a avut primul date cu Andi Constantin, iar celelalte concurente nu au reacţionat prea bine.

Melissa a apărut în emisiune în cea de-a şaptea ediţie. Noua concurentă a văzut echipa de filmare pe străzile din Istanbul, a abordat-o şi a decis să se înscrie în competiţie şi să-l cucerească pe Andi Constantin.

Cine este Melissa, noua concurentă de la Burlacul 2021[Sursa foto: Captură TV]

Cea mai nouă concurentă de la Burlacul are 28 de ani, s-a născut în Franţa şi este pe jumătate turcoaică. Melissa este de profesie designer vestimentar.

”M-am născut în Franța, dar sunt pe jumătate turcoaică. Am crescut în Franța și am făcut cursuri de design vestimentar. Am 28 de ani și stau singură aici. Familia mea e în Franța. Mă descurc foarte bine, stau singură de la 18 ani. Îmi place să fac sport, să mă întâlnesc cu prietenii și cu rudele, să petrec timp cu prietenii, să muncesc”, a spus Melissa.

Melissa Azak [Sursa foto: Instagram]

Cum au reacţionat concurentele de la Burlacul 2021 când au văzut-o pe Melissa

Concurentele de la Burlacul 2021 nu au privit-o cu ochi buni pe Melissa. Fetele se simt ameninţate de prezenţa celei mai noi concurente.

Simona: Eu sunt sigură pe mine. Melissa nu e o...Melissa e ok şi atât

Oana: Dacă ştie să gătească o oprim

Melissa Azak [Sursa foto: Instagram]

Răzvan Fodor le-a întrebat pe fete ce părere au despre noua concurentă, însă fetele au fost reticente în privinţa Melissei şi nu au spus prea multe cuvinte.

Simona: Are un corp armonios. Eu mă gândeam că o să ne dea sfaturi de îmbrăcăminte

Răzvan: Este o fată foarte inteligentă şi o să vedeţi asta. Vorbeşte engleză, şcoala şi-a făcut-o la Paris

Simona: Pare sigură pe ea

Malinka: Ea se va muta în România, la Bucureşti?

Răzvan: Nu, ea prima oară se va muta cu voi în casă

În timp ce fetele şi Răzvan dezbăteau subiectul "Melissa", Dominique Nuţă i-a şoptit Malinkăi: "Mi s-a părut aşa, ca o escortă", iar Malinka a început să zâmbească.

Melissa a primit trandafirul de la Burlac şi a rămas în competiţie ca să lupte alături de celelalte concurente pentru inima lui Andi Constantin.

Melissa Azak [Sursa foto: Instagram]

Melissa a avut un single date cu Burlacul

După doar două zile de când Melissa a intrat în casa fetelor, semi-turcoaica a primit o scrisoare de la Andi Constantin, care a invitat-o la un single date, iar asta a sârnit ciuda celorlalte concurente.

Melissa şi Burlacul au luat cina împreună şi au petrecut o seară magică împreună, unde au discutat şi au râs, simţindu-se magnific unul în compania celuilalt.

Melissa l-a impresionat pe Andi Burlacul, atunci când l-a întrebat ​cum se simte el în cadrul acestui show și care sunt cu adevărat sentimentele lui.