Micutzu se numără printre cei mai cunoscuți și îndrăgiți actori de comedie din România. Pe numele său real Cosmin Nedelcu, Micutzu este extrem de apreciat pentru show-urile sale de stand-up comedy, dar și pentru talentul său actoricesc.

Cine este Micutzu

Micutzu, în vârstă de 36 de ani, s-a născut pe 22 iulie 1986 la Focșani. Apreciat de public pentru show-urile sale savuroase de stand-up comedy, Micutzu se numără printre puținii artiști ce pot face o sală întreagă să râdă în hohote. Numele său de scenă l-a făcut celebru, însă în buletin, Micutzu se numește, de fapt, Cosmin Nedelcu.

Pe lângă show-urile sale de stand-up comedy, Micutzu se ocupă și de afaceri. În 2017, Micutzu și-a deschis un barber shop cu un concept total inedit. Mai exact, în timp ce sunt bărbieriți, clienții pot urmări show-uri de stand-up comedy.

Cine este Micutzu. Totul despre cum a reușit să slăbească peste 50 de kilograme. „Când ai aproape 170 kg… ajungi ușor la cifra asta” [Sursa foto: Facebook]

Ce studii are Micutzu

Micutzu a fost încă de mic pasionat de tot ce înseamnă artă, astfel că a absolvit studiile Liceului de Artă „Gheorghe Tătărescu” din Focșani.

După terminarea liceului, Micutzu a început cursurile la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică "I.L. Caragiale" din București (UNATC).

Nu mulți știu faptul că Micutzu nu este doar artist de stand-up comedy, ci și actor și om de divertisment. De-a lungul timpului, Micutzu a apărut în mai multe show-uri de divertisment precum „Băieți de oraș” și „În Puii Mei”, colaborând cu Mihai Bendeac.

Cum a reușit Micutzu să slăbească peste 50 de kilograme

Până să slăbească și să ajungă la o greutate normală, Micutzu a trecut printr-o perioadă extrem de grea, în care ajunsese la o greutate de 170 de kilograme. Ceea ce l-a făcut să spună „stop” și să înceapă o dietă a fost grija pentru sănătate. Prin multă determinare și ambiție, Micutzu a reușit să scape, în total, de 50 de kilograme. Micutzu a mărturisit că a început dieta pas cu pas, renunțând la carne și mai apoi la carbohidrați.

„Am slăbit pornind de la grija pentru sănătate. Când ai aproape 170 kg… Ajungi ușor la cifra asta pentru că nu îți dai seama în momentul în care te îngrași că prinzi proporții, mai ales că îmi blocam în minte faptul că mă îngraș.

Am început cu chestii mici. Nu am mai mâncat carne foarte des, am avut o pauză de opt luni. A contribuit foarte mult. Iar apoi clasicul fără carbohidrați”, a declarat Micutzu.