Cine este Mihaela Cucu de la Șef sub acoperire 2021. Vezi ce afacere deține alături de soţul său, Florin Cucu. Află de unde vine numele companiei lor.

Cine este Mihaela Cucu de la Șef sub acoperire 2021

Mihaela şi Forin Cucu sunt proprietarii companiei Sofiaman. Afacerea soţilor Cucu ​se află în topul producătorilor de îmbrăcăminte de casă din România, fiind un business de familie înfiinţat în urmă cu peste 25 de ani, care anul trecut a depăşit o cifră de afaceri de patru milioane de euro.

Cine este Mihaela Cucu de la Șef sub acoperire 2021[Sursa foto: Captură TV]

Compania deţine o fabrică proprie şi o reţea de 15 magazine şi 300 de parteneri naţionali şi internaţionali, afacerea este condusă de familia Cucu din Târgu Neamţ.

"Sofiaman a fost înfiinţată de părinţii mei, iniţial în 1994 la Bacău. Au început business-ul cu câteva maşini de cusut, în paralel noi eram studenţi la Bucureşti, când am terminat facultatea, nu ne trecea prin cap să ne întoarcem, voiam să rămânem la Bucureşti, într-un final am ajuns la Târgu Neamţ. Am început să ne implicăm foarte mult, apoi să ne mărim echipa, au fost primele magazine proprii, în 2006 am deschis primul magazin Sofiaman", a spus Mihaela Cucu.

Cine este Mihaela Cucu de la Șef sub acoperire 2021[Sursa foto: Captură TV]

Mihaela Cucu şi soţul său s-au cunoscut în liceu, fiind colegi de clasă. Cei doi sunt împreună din clasa a 11 a. Apoi, au mers la facultate, Florin a studiat management, iar Mihaela a studiat analiză economică financiară. Mihaela şi Florin au doi copii, un băiat de 16 ani şi o fată, Sofia.

"Numele de Sofiaman vine de la Sofia, e numele fetiţei mele şi "man", vine de la Manuela, care este sora mea. Eu sunt partea operaţională a afacerii, iar Florin, partea creativă", a mărturisit Şeful sub acoperire.

Cine este Mihaela Cucu de la Șef sub acoperire 2021[Sursa foto: Captură TV]

Cum arată Mihaela Cucu, deghizată la Șef sub acoperire

Pentru a intra sub acoperire, Mihaela Cucu şi-a făcut o schimbare de look, dar şi de identitate. Familia a recunoscut-o cu greu, după ce s-a deghizat.

"Sub acoperire voi fi Viorica Stavila, 40 de ani, gestionar la un magazin de haine second-hand din Suceava, care s-a închis în timpul pandemiei", a mărturisit Mihaela Cucu.

La finalul misiunii sub acoperire, Mihaela Cucu şi Florin Cucu şi-au răsplătit trei dintre angajaţi cu premii şi bonusuri, drept răsplată pentru munca pe care aceştia o prestează zi de zi în compania Sofiaman.

"Faptul că am interacţionat cu ei în mod direct, simţi că energia pe care o au ei, cumva te alimentezi din energia asta, adică eu personal m-am alimentat", a mărturisit Mihaela Cucu.