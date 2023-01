In articol:

Concurenți America Express 2023. Nouă echipe pornesc pe urmele conquistadorilor și urmează să descopere culorile și condimentele din Mexic, să exploreze templele din Guatemala și să descifreze misterele din Columbia.

Celebritățile pleacă pe Drumul Aurului din America, alături de Irina Fodor, frumoasa prezentatoare a emisiunii.

Cine este Mihaela, mama Biancăi Adam, de la America Express 2023

Bianca Adam este una dintre celebritățile care participă în sezonul 5 al emisiunii America Express. A trebuit să-și găsească o persoană competentă, de încredere și cu care să se înțeleagă în această cursă, și cine ar fi fost mai competent decât femeia cu care și-a petrecut cei 24 de ani de viață, mama sa.

Mihaela Adam nu a apărut atât de mult în spațiul online, decât în pozele și videoclipurile postate de fiica ei, astfel că emisiunea America Express le va ecraniza pe cele două împreună, ca o echipă. Femeia a declarat că nu a fost atât de încântată de participarea la emisiune, însă Bianca a insistat să plece amândouă la braț în America. Doar nu ș-ar fi refuzat fiica.

Provocarea de la America Express 2023

Mama influenceriței a declarat că s-a uitat la vechile sezoane și că nu se putea asocia deloc cu greutățile cursei și tot ceea ce implică participarea la emisiune, astfel că nu a acceptat invitația de prima dată.

„Pentru mine este cea mai mare provocare și ce să zic, n-am primit-o chiar așa bine, deci nu am fost așa încântată, pentru că știu că este greu, am urmărit emisiunea și știu ce se întâmplă acolo. Și m-a șantajat emoțional ca să mă convingă într-un fel și nu am putut să spun nu”, a declarat mama Biancăi Adam.

Fanii sunt foarte încântați de participarea celor două femei la America Express 2023 și să observe relația de prietenie între mama și fiica sa. Abonații Biancăi Adam vor urmări cu sufletul la gură edițiile emisiunii și le vor susține pe conturile lor de socializare, care vor fi administrate de alte persoane pe perioada competiției.

Cine este Mihaela, mama Biancăi Adam, de la America Express 2023 [Sursa foto: https://www.instagram.com/bieadam/]

Mihaela și Bianca Adam, mama și fiica de la America Express 2023

Asia Express a devenit anul acesta America Express și continuă aventura cu sezonul al cincilea. Regulile competiției au rămas aceleași, vedetele primesc câte un dolar per echipă, iar cazarea, transportul și hrana trebuie să și le asigure singuri.

Un as important pe care echipele îl pot acumula în cursa din America este Joker-ul, un element avantajos pentru clasamentul final al competiției.



“Pentru noi America Express înseamnă depășirea tuturor limitărilor cu care ne-am obișnuit până acum. Nu avem așteptări. Vrem să lăsăm lucrurile sa fie cum vor ele să fie. Tot ce e important pentru noi e să nu uităm să ne distrăm“, a declarat celebra vloggeriță.

Concurenții sezonului 5 America Express sunt: Chef Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru, Andreea Antonescu și Andreea Bălan, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, Puya și Melinda, Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla, Jean Gavril și fratele lui, Dinu, Bruja și Pufeh, Bianca Adam și mama ei.



