Cine este Mihaela Pripici, câștigătoarea de la iUmor 2023. Primele reacții ale concurentei

Mihaela Pricipi a fost desemnată, datorită voturilor publicului, câștigătoarea iUmor 2023.

Cine este Mihaela Pricipi, câștigătoarea iUmor 2023?

Tânăra a reușit să demonstreze că are un talent extraordinar, iar prin numărul său a câștigat aprecierea publicului. Aceasta a plecat acasă cu premiul cel mare, în valoare de 20.000 de euro.

Mihaela Pricipi a demonstrat încă de la audiții că este un talent înnăscut. Concurenta a avut un material plin de ironiile despre aventurile sale ca locatar al Chiajnei. În marea finală, tânăra a avut un moment de aceeași manieră, vorbind despre experiențele sale personale, numai că emoțiile au fost atât de puternice, încât au copleșit-o.

Mihaela Elena Pricipi, pe numele său complet, sau Pripi, după cum se prezintă, are vârsta de 23 de ani și provine de la Curtea de Argeș. Tânăra a muncit pentru o carieră în stand-up și și-a „construit” singură drumul în acest sens.

Deși este o persoană motivată să ajungă acolo unde își dorește, este talentată și pasionată de ceea ce face, Mihaela Pricipi a avut un moment de slăbiciune pe scena iUmor, motiv pentru care a cerut câteva clipe în care să își revină și să își pună în ordine gândurile.

„Fiecare urcare pe scenă e îmbrăcată în anxietate sau mai bine zis îngropată în anxietate”, a spus finalista la testimoniale.

„Cătălin Bordea: Ce putere are în ea… habar n-are! Deci, să te blochezi, să te dai jos, să zici: „Am nevoie de un moment, revin”. Eram sigur că nu vine înapoi.

Nelu Cortea: A venit din nou fără să se bâlbâie, fără să tremure și a dat totul cap-coadă brici“, au punctat cei doi jurați în cadrul testimonialelor.

După ce a revenit în fața juraților iUmor, Mihaela Pricipi a dat tot ce avea mai bun. Tânăra a creat un moment de stand-up comedy demn de marea finală, inspirat din propriile experiențe de viață.

Care a fost numărul cu care Mihaela Pricipi a câștigat iUmor 2023?

Printre subiectele pe care le-a abordat în numărul său, câștigătoarea iUmor 2023 a vorbit despre faptul că și-a schimbat recent terapeuta, reacțiile pe care le-a avut în două situații diferite din trafic și că își dorește o relație.

„Recent, eu mi-am schimbat terapeuta, pentru că nu mă mai înțelegea și mă enerva rău de tot chestia asta. Eu am început să fac terapie, pentru că sunt colerică, iar principala problemă este că mă enevez foarte tare la volan. Eu stau la marginea Bucureștiului și făceam terapie în capătul opus al orașului, deci traversam orașul ca să plătesc pe cineva cu 200 de lei să mă învețe să nu mă mai enervez.(...) Concluzia terapeutei a fost că nu sunt eu de vină, ci traficul din București, iar soluția ar fi transportul în comun. Mamă, ce m-am enervat!

(...) Prima dată când am condus o mașină automată eram aici în București. Am plecat de la semafor și 50 de metri mai în față am călcat la podea pedala de ambreiaj ca să schimb viteza și pentru cei care nu au înțeles unde îi problema aici, mașina automată are două pedale: una este accelerația, iar pe cealaltă sunt frâna și ambreiajul, iar dacă le calci cum am călcat-o eu, nu îți schimbă viteza, îți schimbă destinația de unde aveai treabă la secția de Primiri Urgențe.

(...) Dar mi-am dat seama că furia asta vine din frustrare la mine, pentru că sunt foarte singură. Nu-mi scrie niciun bărbat. Am 23 de ani și arăt ca la 13, ceea ce nu vă recomand fetelor. Nu știu dacă știți, dar în 2023, bărbații au principii. Nu mai sunt pedofili pe lumea asta! Slavă Domnului!(...) Sunt foarte singură. Sunt singură și la părinți, pentru că de fiecare dată când mă duc în vizită, părinții o iau pe soră-mea și se duc la rude.(...) De asta m-am și mutat în Militari! Sunt pereții atât de subțiri, încât ajung la mine și reproșurile de la etajul cinci și bolile cu transmitere sexuală de la etajul trei. Și am auzit că, în ultima vreme, se sparg apartamente prin zonă. Așa că, am zis că e șansa mea să mă viziteze și pe mine cineva!

Dar singurătatea vine și cu avantaje. De exemplu, pe mine nu mă întreabă niciodată bunicii când mă mărit. Pe mine nu mă întreabă nimic bunicii, pentru că nici ei nu vorbesc cu mine.(...) Dar tataie chiar a fost un bunic foarte bun! Când am aflat că mai are doar trei săptămâni de trăit, ai mei au decis să nu îi spunem și mi s-a părut o decizie bună. M-am dus la el și i-am cerut 1000 de euro împrumut pentru o lună. Și pentru că a fost un bunic foarte bun, mi-a dat banii și s-a ținut și de ”deadline”.”, a fost o parte al materialului cu care Miahela Pricipi a fost desemnată câștigătoarea iUmor 2023, sezonul 14.

Cătălin Bordea a fost cel care s-a emoționat destul de tare la materialul său, astfel că după ultima glumă, juratul a urcat pe scenă, a înbrățișat-o pe concurentă și i-a șoptit câteva cuvinte încurajatoare. De asemenea, și ceilalți jurați au fost impresonați de perfermence-ul tinerei, astfel că a primit 4 like-uri.

„A fost prima oară în emisiunea asta când mi-a venit să plâng. Mi s-a rupt sufletul. Este imaginea vulnerabilității la fetița asta și este atât de bună! (…) M-am dus pe scenă să o încurajez. Îmi venea să plâng rău, dar m-am abținut bine de tot“, a declarat Cătălin Bordea la testimoniale.

„Cătălin Bordea: Eu fac de mult timp meseria asta și să știi că de fiecare dată când sunt pe scenă am emoții. Nu o să scapi niciodată de ele și nu este absolut nimic greșit cu tine! Ai făcut o chestie în seara asta și să știi că mulți nu pot să o facă. Ești foarte bună!

Cheloo: Mi-a plăcut! Suferința altora îmi provoacă o bucurie nemărginită.

Delia: Am crezut că nu mai vii, dar uite că e bine și cred că vei fi la votul publicului”, a fost jurizarea vedetelor de la masa juriului pentru concurenta, care avea să fie marea câștigătoare iUmor 2023.

Prima reacție a câștigătoarei iUmor 2023

Mihaela Pripici nu mai credea că va putea ajunge să fie marea câștigătoare iUmor sezonul 14, după emoțiile pe care le-a trăit pe scenă, în timpul demonstrației sale. Tânăra, precum și ceilalți finaliști au stat cu sufletul la gură până să afle cine a cîștigat premiul cel mare.

În momentul în care prezentatorii emisiunii i-au pronunțat numele, Miahela Pripice nu a crezut că aude bine. Finalista s-a aruncat în genunchi pe scenă și și-a exteriorizat la maximum emoțiile de fericire.

Câștigătoarea iUmor 2023 a pupat trofeul și și-a înmânat cecul de 20.000 de euro.

„Mulțumesc mult de tot! Doamne, nu-mi vine să cred! Nu mă așteptam! Mulțumesc fiecărei persoane care a votat în seara asta. Mulțumesc mamei mele că nu s-a supărat pentru glumele pe care le-am făcut despre ea și mulțumesc, în primul rând Alinei, prietena mea, pentru că datorită ei sunt aici”, a fost prima reacție a Mihaelei Pripici, în momentul în care a aflat că este câștigătoarea iUmor 2023.

