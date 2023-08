In articol:

Biografie Mihai Alexandru: Vezi detalii surprinzătoare și neștiute despre iubitul celebrei stiliste, Iulia Albu.

Cine este Mihai Alexandru

Iulia Albu trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Mihai Alexandru.

Cu toate acestea, cei doi sunt foarte discreți în ceea ce privește relația lor și nu lasă niciun detaliu la vedere.

Legătura dintre ei a avut loc prin prisma unei prietene care a organizat un blind date. Din declarațiile celor doi, se pare că nu a fost dragoste la prima vedere, ci mai degrabă ură la prima vedere.

„ Ne-a făcut cunoștință o prietenă. A fost un blind date, practic. A fost ură la prima vedere. A fost ceva reciproc. Nu, era foarte bine îmbrăcat, dar era foarte arogant.

Iar el a avut aceeași părere despre mine. După 5 minute, era să ne încăierăm. Era și prietena noastră la masă, ne-am despărțit amiabil ”, a mărturisit Iulia Albu.

Ulterior, Mihai Alexandru a contactat-o pe șatenă și i-a propus să se revadă, lucru pe care criticul de modă l-a acceptat.

Mike și-a dorit să o impresioneze pe Iulia, astfel că a dus-o la un castel.

„ Ne-am auzit din nou după două luni, când el m-a sunat și a spus: «Bună, sunt Mike. M-am gândit că ar fi o idee bună să ne vedem». Și m-am gândit: «OK»“, a mai spus șatena.

„ A venit ea în vizită, eu locuiam la Londra. Ca s-o impresionez, am dus-o într-un castel. Și, la un moment dat, am decis să facem sport. Bineînțeles că s-a echipat, era de sus până jos toate firmele de sport.

Cine este Mihai Alexandru? Bărbatul este într-o relație cu Iulia Albu [Sursa foto: America Express Antena 1]

Cu ce se ocupă Mihai Alexandru

Iulia Albu a dezvăluit că partenerul ei de viață activează în domeniul publicității și al marketingului.

Deoarece nu exista posibilitatea să se mute și să se stabilească în Londra, întrucât fostul ei soț, Mihai Albu, nu ar fi fost de acord să îi lase să plece cu fiica lor, situația a fost rezolvată prin decizia partenerului ei, Mike. Acesta a ales să se mute în România, permițându-le să rămână împreună.

„ A studiat vioara la Londra. A plecat la vârsta de 13 ani cu bursă. Dar ulterior, din cauza unei probleme la un umăr, a trebuit să renunţe la această pasiune şi a lucrat foarte mult în publicitate şi marketing”, a dezvăluit Iulia Albu într-un interviu.

Iulia Albu și Mike sunt logodiți

Iulia Albu și partenerul ei de viață sunt logodiți și au planuri importante pentru viitor. Cei doi își doresc să se căsătorească și să devină părinți.

Iulia a dezvăluit că își dorește ca ceremonia de nuntă alături de Mike să fie una cu semnificație profundă, dar nu neapărat fastuoasă. Ea a subliniat că din cauza pandemiei a fost nevoită să amâne această etapă, însă este hotărâtă să facă acest pas important în viitorul apropiat.

„ Este o discuţie foarte lungă despre nuntă. Această pandemie a dat multă lume peste cap. Cu siguranţă în momentul în care ne vom căsători vom face ceva special, iar asta nu înseamnă neapărat ceva grandios.

Pentru că o nuntă grandioasă nu este, din punctul meu de vedere, ceva de marcat”, a declarat Iulia Albu.

Surse: playtech.ro, click.ro, spynews.ro