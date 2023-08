Cine este Mihai Călin? Biografie: vârstă, studii, carieră, familie. Află totul despre unul dintre cei mai îndrăgiți actori

In articol:

Cine este Mihai Călin? Biografie: vârstă, studii, carieră, familie. Află toți despre unul dintre cei mai îndrăgiți actori de film și de teatru din țară.

Cine este Mihai Călin?

Mihai Călin este un actor român, născut la data de 16 august 1968, în București.

A urmat cursurile liceului de matematică-fizică de la Măgurele, unde a făcut parte din trupa de teatru a școlii, apoi a dat admitere la Facultatea de Fizică, unde a picat, urmând să fie admis la Politehnică. După revoluție, Mihai Călin a renunțat la această universitate și s-a înscris la teatru.

Acesta a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din București în anul 1994, iar în același an și-a făcut debutul în film, în pelicula Pepe și Fifi.

Citește și: Filme și seriale noi pe Netflix în luna mai 2023. Vezi care sunt noutățile lunii

Cine este Mihai Călin? Biografie: vârstă, studii, cariera, familie. Află totul despre unul dintre cei mai îndrăgiți actori [Sursa foto: Instagram]

Cariera actorului Mihai Călin

Pe timpul studenției a fost prezent la realizarea videoclipului renumit Marele Jaf Comunist și a jucat în spectacolul Antigona de Sofocle, la Teatrul Bulandra.

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: „Oamenii vomează în restaurant, pe balcoane”. Avertismentul unei românce care își petrece concediul în Bulgaria, la 4 stele- stirileprotv.ro

Alte roluri de film in care a jucat Mihai Calin: Ieronim din Eu sunt Adam, Sami Schwartz din Train de vie, Civilian 5 din Amen- regia Costa Gavras, Petre din Second Hand, Tatal Vivianei din Blood and

Chocolate- regia Katjia von Garnie.

În 1995 a intrat în televiziune, prezentând pentru scurt timp o emisiune matinală alături de Florin Călinescu. Între 1997 și 2001 a fost gazda altor două show-uri de televiziune.

Din 1994 până în 2022 a jucat în 14 pelicule de film, iar din 1995 până în 2001 a apărut în tot atâtea seriale de televiziune, difuzate pe diferite posturi.

Mihai Călin a prezentat și patru ediții ale Galei Uniter. Acesta este și doctorand în arta teatrală și asistent universitar la UNATC.

A jucat într-un cunoscut serial de televiziune, iar, în prezent, fanii îl pot urmări într-un nou serial, care va începe curând.

Citește și: Cine sunt actorii din „Lasă-mă, îmi place! Camera 609”. Vezi care este distribuția completă

Citeste si: „Beniamin este noul meu iubit. M-a cucerit la spital. Omul ăsta venea la spital, îmi aducea flori, mâncare.” Dana Roba se află într-o nouă relație, la aproape două luni de la tragicul eveniment- kfetele.ro

Citeste si: Noi detalii în cazul criminalei de la Mangalia. Ce spun specialiștii despre Loredana, fata care și-a ucis cu sânge rece prietena- stirilekanald.ro

Citeste si: Rona Hartner trece prin momente cumplite în lupta cu cancerul. Actrița a rămas fără bani pentru tratament- radioimpuls.ro

Cine este soția lui Mihai Călin? [Sursa foto: Instagram]

Cine este soția lui Mihai Călin?

Silvia Mihai este soția lui Mihai Călin. Aceasta a absolvit Facultatea de coregrafie, secția dans contemporan. Cei doi s-au cunoscut în timpul studenției și au împreună un fiu, pe Matei Călin.

Acesta a mărturisit, într-un interviu pentru Viva.ro, că nu i-a fost deloc ușor să o cucerească. Cei doi s-au văzut pentru prima dată într-un restaurant, iar acesta i-a dat impresia că este un arogant. Tot atunci a fost prima dată când cei doi au făcut schimb de numere, iar, la început, au avut o frumoasă relație de prietenie timp de câțiva ani, urmând ca iubirea lor să înflorească și au format o familie.

Mihai Călin a mai dezvăluit, în cadrul interviului, că cheia relației lor este comunicarea și că petrec timp împreună ori de câte ori au ocazia, serile fiind destinate momentelor de familie.

De asemenea, cei doi iubesc să călătorească împreună și să viziteze de fiecare dată locuri noi.

Surse: viva.ro, wikipedia.org