Cine este Mihai Sebastian Dudași de la Mireasa, sezonul 5. Concurentul este nepotul unei cântărețe celebre

In articol:

Cine este Mihai Sebastian Dudași de la Mireasa, sezonul 5. În casa Mireasa, sezonul 5, au intrat opt concurenți dornici să cunoască fete și să întemeieze noi relații.

Cine este Mihai Sebastian Dudași de la Mireasa, sezonul 5

Sebastian Dudasi s-a născut pe 15 martie 1998 și locuiește în Craiova. Concurentul de la Mireasa, sezonul 5, este singur la părinți și spune că a fost foarte răsfățat.

”Numele meu este Dudași Mihai Sebastian, am 23 de ani și vin însoțit de mătușa mea din Craiova. Ca orice om am și plusuri și minusuri, probabil că plusurile mi le știu și minusurile nu mi le cunosc... Sunt o persoană destul de perfecționistă, o persoană alunecoasă, dar totodată sinceră. Orice ține de un lucru nou, e un hobby pentru mine.

Provin dintr-o familie unită, muncitoare, puțin mai sus de modestă, dar am fost crescut cu foarte puțini bani pentru că ei m-au învățat că banii provin din muncă”,

a declarat Sebastian pentru a1.ro

Citeste si: Cine este Anghel Leonard Andrei de la Mireasa, sezonul 5. Concurentul este fratele unei foste concurente de la Mireasa

Mihai Sebastian Dudași de la Mireasa, sezonul 5 [Sursa foto: Instagram]

Sebastian Dudași, nepotul Claudiei Ghițulescu

Concurentul de la Mireasa, sezonul 5, se consideră o persoană dominatoare căreia îi place să fie în centrul atenției.

Sebastian locuiește alături de părinții săi, care i-au oferit tot ce au avut mai bun și l-au lăsat să facă ce vrea. Mama lui Sebastian este asistent medical, iar tatăl său este medic psiholog, în cadrul armatei.

Totodată, Sebastian Dudași este nepotul cântăreței de muzică populară, Claudia Ghițulescu.

Citeste si: CUTREMUR la Cotroceni! Iohannis PLEACĂ. Are pe masă o ofertă NEBUNĂ. Bagajele au fost deja făcute...- bzi.ro

”În unele momente sunt egoist, pentru că sunt singuri la părinți. Eu nu pot să îmi iau singur deciziile. Mama lucrează ca asistent medical și nu a putut să mă însoțească la emisiune. Am fost un copil rebel, am schimbat două școli și mai multe clase.

Am urmat Facultatea de Inginerie Electrică, după patru ani am terminat cu chiu cu vai și în momentul de față sunt inginer. Jobul meu este de întreținere și reparații avioane. Mă consider o persoană proastă pentru că îmi doresc tot timpul să învăț”, a mai spus Sebastian.

Citeste si: Cine este Aron Bob de la Mireasa, sezonul 5. Concurentul visează să o pozeze pe Antonia

Mihai Sebastian Dudași de la Mireasa, sezonul 5 [Sursa foto: Instagram]

Concurentul de la Mireasa, sezonul 5, își dorește să se căsătorească și să aibă o familie numeroasă, cu o persoană care să fie inteligentă și serioasă.

”Viitoarea mea parteneră trebuie să fie comunicativă, să aibă foarte multe personalități, așa încât să nu mă plictisesc de ea, dar nici ea de mine, să jucăm un gen de teatru foarte bine. Viața e o piesă de teatru.

Nu îmi plac persoanele geloase, impulsive, care intră adând în probleme. Am ales să vin la Mireasa pentru a mă afirma, sincer”, a încheiat concurentul de la Mireasa, sezonul 5.

Citeste si: Cine este Cătălin Alexandru Seserman de la Mireasa, sezonul 5. Concurentul vine din Botoșani

Mihai Sebastian Dudași de la Mireasa, sezonul 5 [Sursa foto: Instagram]

Cine sunt Ela și Petrică, câștigătorii de la Mireasa, sezonul 4

Mihaela Constantin are 23 de ani și este din Călărași. Câștigătoarea de la Mireasa, sezonul 4, a venit în casa Mireasa ca să își întemeieze o familie, iar visul i s-a împlinit, chiar dacă a întâmpinat ceva dificultăți cu soacra.

Mihaela Constantin, câștigătoarea de la Mireasa, sezonul 4, a studiat la Universitatea București și a absolvit Facultatea de Sociologie și Asistență socială. Momentan nu are un loc de muncă, dar a lucrat în București ca funcționar și a făcut voluntariat, potrivit a1.ro.

Petrică Ioan Nemeș, soțul Elei, are 25 de ani și este originar din comuna Călinești, județul Maramureș, însă locuiește în Baia Mare. Câștigătorul de la Mireasa, sezonul 4, cântă la strana la biserică, dar și la evenimente private, fiind priceput și la cântatul cu vioara.

Petrică Ioan Nemeș a studiat la Universitatea Tehnica Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord, Baia Mare, potrivit profilului său de pe rețelele de socializare. Deși a absolvit cursuri la o facultate cu profil tehnic, câștigătorul de la Mireasa, sezonul 4, visează să devină preot.

Distribuie pe: