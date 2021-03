In articol:

Cine este Mircea Săplăcan de la Șef sub acoperire 2021. Vezi ce afaceri deține antreprenorul deghizat de la emisiunea Șef sub acoperire.

Cine este Mircea Săplăcan de la Șef sub acoperire 2021

Mircea Săplăcan este directorul unuia dintre cele mai mari lanțuri de florării din România. Antreprenorul conduce afacerea tatălui său, Mircea Săplăcan, care deține lanțul de florării Trias, fiind specializat în vânzarea de plante vii cu o rețea de 15 magazine, o seră centrală și peste 150 de angajați.

Citeste si: Cine este Dragoș Anastasiu de la Șef sub acoperire 2021. Vezi ce afaceri deține antreprenorul

Mircea Săplăcan de la Șef sub acoperire 2021[Sursa foto: Instagram]

Mircea Săplăcan se ocupă de marketingul florăriilor pe care tatăl său le deține.

”Mă ocup de imaginea companiei, creez planul de comunicare și acțiunile de marketing care vizează dezvoltarea comerțului online în mod deosebit”, a spus Mircea Săplăcan în cadrul emisiunii Șef sub acoperire.

Citeste si: Previziuni sumbre ale Babei Vanga. Ce se va întâmpla în curând- bzi.ro

Lanțul de florării este o afacere de familie începută acum mai bine de 20 de ani de Traian Săplăcan și soția acestuia. Compania a crescut alături de Mircea și fratele său.

Citeste si: Cine este Georgiana Mutu de la Șef sub acoperire 2021. Ce afaceri a moștenit tânăra

Mircea Săplăcan de la Șef sub acoperire 2021[Sursa foto: Instagram]

Cum arată Mircea Săplăcan, deghizat la Șef sub acoperire

Mircea Săplăcan, directorul de marketing al companiei, a acceptat să meargă sub acoperire în propria sa firmă pentru a identifica problemele companiei și a le găsi o soluție.

”Sub acoperire voi fi Cosmin Petrescu, un fost șofer de taxi în Londra și am prins un ultim avion către România, exact înainte să înceapă pandemia și îmi voi căuta de lucru în Florăriile Trias”, a spus Mircea Săplăcan.

Mircea Săplăcan de la Șef sub acoperire 2021[Sursa foto: Instagram]

În prima sa zi de muncă sub acoperire, Mircea Săplăcan se întâlnește cu fratele său, care este directorul serelor, însă acesta nu îl recunoaște.

”De obicei cunosc oamenii după ochi, din trăsăturile feței, dar pe el în recunoșteam doar de la spate, după umeri, dar după față sub nici o formă”, a mărturisit Ciprian Săplăcan, fratele șefului sub acoperire.

La finalul zilelor de lucru sub acoperire, Mircea Săplăcan alături de tatăl său îi va răsplăti pe angajații loiali ai companiei, care muncesc zi de zi pentru ca afacerea să funcționeze.

”Când am intrat sub acoperire eram convins că online-ul este viitorul companiei, după ce am muncit cot la cot cu angajații noștri am realizat că tatăl meu are dreptate, la fel de importantă este relația dintre oameni și plante”, a concluzionat Mircea Săplăcan.