Cine este Miruna, iubita lui Omar Arnout. Cei doi vor face marele pas spre căsătorie

18:57, iul 28, 2021

In articol:

Omar Arnaout și Miruna formează un cuplu de ceva timp, iar de curând s-au decis să ducă relația la următorul nivel. Cei doi sunt foarte îndrăgostiți, și deși sunt la vârsta adoleșcenței, stiu că sunt făcuți unul pentru celălalt.

Cine este Miruna, iubita lui Omar Arnout

Miruna Mihaela Diaconescu este născută pe 25 iulie 1999, la Bârlad, județul Ploiești. Este pasionată de muzică, pasiune pe care a moștenit-o de la mama ei, o cunoscută interpretă de muzică populară, iar la vârsta de 6 ani a știut că o carieră în muzică este ceea ce își dorește.

Miruna Diaconescu a absolvit Scoala de Muzică “Nicolae N. Tonitza”, iar timp de 8 ani a urmat cursuri de pian. Încă de mică a participat la numeroase festivaluri si concursuri de muzică care au ajutat-o să acumuleze multă experiență pe scenă, dar și premii, precum Premiul Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România în cadrul Festivalului Internațional „George Grigoriu” și câstigarea Trofeului Festivalului Național „Flori de mai”.

La vârsta de 11 ani a început cursurile de canto la școala „Soul Music Art”, iar sub îndrumarea profesorilor, a participat la show-urile „Românii au talent”, obținând 3 de DA și „X Factor”, unde

s-a calificat până în ultima etapă a Bootcamp-ului.

Miruna Diaconescu s-a mutat definitiv în București la 17 ani, cu scopul de a-și continua cariera muzicală. La venirea în capitală a început să colaboreze cu Radu Bolfea și Marcel Prodan la piesa „Run for you” cu care s-a înscris la Eurovision, și s-a calificat pe locul 5 din 12.

Omar Arnout și Miruna pregătiți pentru marele pas

Cuplu Omar Arnout și Miruna este unul foarte discret. Deși, nu sunt de foarte mult împreună, tânărul, în vârstă de 20 de ani, este hotărât pentru marele pas. Aceasta a dezvăluit că este foarte îndrăgostit și nu crede că poate sta departe de iubita lui.

Câștigătorul primului sezon al emisiunii "Next Star" a avut mai multe relații de-a lungul timpului, dar Miruna l-a cucerit iremdeiabil.

Aceasta i-a oferit inelul de logodnă și mărturisește că iubește cu adevărat pentru prima dată.

„ Eu sunt mulsuman și cumva e prima oară în viața mea când iubesc cu adevărat și când sunt atașat de un om în halul acesta.

Cumva viața mea s-a plimbat numai în jurul muzicii până acum, nu am pus accent și dragoste pentru nimic altceva în viața asta. Am mai avut relații în trecut, amândoi am mai avut relații în trecut. Evident că a trebuit să învățăm lucruri, să descoperim lucruri noi, dar cumva moldoveanca aceasta mi-a pus capac și aici s-a ajuns. ”, a declarat Omar Arnout.

Totodată, artistul a declarat că părinții celor doi au fost de față atunci când i-a oferit inelul de logodnă.

„ La noi cumva căsătoria e un lucru foarte simplu de făcut, tradițiile sunt foarte diferite. Un lucru foarte simplist, de aceea n-am pus nici foarte mult accent. Martori au fost părinții mei. ” a mai spus Omar Arnaout.