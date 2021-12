In articol:

Cine este Misha Miller. Artista a avut colaborări cu Manuel Riva și Sasha Lopez și a intrat în topurile muzicale internaționale cu piesele sale.

Cine este Misha Miller

Misha Miller, pe nume său real Mihaela Arsene, are 26 de ani și vine din Chișinău. Frumoasa moldoveancă este cântăreață de profesie, iar piesele sale au ajuns în topurile internaționale.

Misha Miller a ajuns pe primul loc în topurile muzicale din Turcia, Grecia și Bulgaria cu melodia ”Smoke Me”. Însă cu toate acestea, artista se menține modestă și tinde tot mai sus.

„Mereu zic că viața este ca un bumerang. Tot ceea ce dai Universului, acesta îți va întoarce înzecit. Sunt o tânără artistă, o visătoare care vrea să-și îndeplinească scopurile pe care și-a le-a stabilit de când era mică. Cu cât visezi mai mult, cu cât îți dorești mai mult niște lucruri, cu atât ești mai aproape de ele. Asta este credința mea”, a povestit Misha Miller pentru Virgin Radio.

Misha Miller, o artistă completă

Misha Miller și-a descoperit talentul muzical încă de mică. Frumoasa artistă a crescut cu muzica și ținea spectacole acasă, în fața oglinzii.

„Am trăit primii doi ani și jumătate la bunici, pentru că părinții mei erau foarte ocupați cu afacerea pe care o administrau la Chișinău. La bunici, în perioada aceea locuia și fratele mai mic al mamei mele. El, fiind foarte pasionat de muzică, a fost primul care și-a dat seama de talentul meu și mi-a insuflat dragostea pentru muzică. Am crescut și cu muzică românească, dar cel mai mult ascultam muzică străină, în special Backstreet Boys, Britney Spears și Destiny’s Child. Piesa mea preferată a rămas și acum Everybody de la Backstreet Boys. Când eram mică, stăteam cu telecomanda în fața oglinzii, în chip de microfon, îmi făceam rochii din draperii. Strângeam toată familia pe canapea și ziceam: Începe spectacolul! Și le cântam, schimbam ținutele”, a mai spus Misha pentru sursa citată.

Pe lângă talentul muzical, Misha este și o fată silitoare, care a absolvit două facultăți la Iași. Pentru tânăra artistă Basarabia este România, fiind educată în spiritul valorilor românești.

„Pentru mine, Basarabia este România. Nici nu am cum să simt altfel. Am urmat școala Prometeu, primul liceu din Chișinău cu puternice influențe românești, pentru că, atunci când s-a fondat, 70% erau profesori veniți din România. Noi sărbătoream 1 Decembrie în fiecare an, la fel cum se sărbătorește în România. Și în familie, și acasă am fost educată foarte mult în spiritul valorilor românești”, a mai spus Misha.

Care sunt cele mai cunoscute piese ale Mishei Miller

La vârsta de 7 ani, Misha Miller a jucat în două spectacole la Filarmonica Națională din Chișinău.

Misha Miller este extrem de pasionată de muzică și își dorește o carieră înfloritoare însă vrea să se simtă împlinită și pe plan personal și își dorește o familie, un soț și copii.

Misha Miller se simte foarte atașată de familia sa, mai mai ales de bunici, fiindcă aceștia au crescut-o în primii doi ani de viață: ”Nu pot să-mi explic nici eu mie și nici ei lor relația aparte pe care o aveam. Suntem șase nepoți, dar bunica mea mereu spune: „Nu vreau să mint pe nimeni, dar Mihaela este elixirul vieții noastre”, a declarat Misha despre bunica sa.

