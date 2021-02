In articol:

Cine este Mohammad Murad, investitor la Imperiul Leilor 2021. Vezi ce afaceri deține unul dintre cei mai de succes oameni de afaceri stabiliți în România.

Cine este Mohammad Murad, investitor la Imperiul Leilor 2021

Mohammad Murad a ajuns în țara noastră înainte de Revoluție pentru a studia medicina, iar în prezent conduce un business cu o cifră de afaceri de peste 90 de milioane de euro și deține 15 hoteluri, lanțul de restaurante Springtime, fabrica de conserve Mandy, dar și o divizie care activează pe piața imobiliară.

Familia Murad activează atât în domeniul construcțiilor, cât și în cel hotelier, Mohammad Murad, controlând compania de construcții Triumf Construct, lanțul de hoteluri Phoenicia din București și hotelurile Amfiteatru, Panoramic, Belvedere (Neptun-Olimp), Majestic (Mamaia, Olimp și Jupiter), Perla (Mamaia) și Forum (Costinești).

Cine este Bogdan Micu, investitor la Imperiul Leilor 2021

Cine este Mohammad Murad, investitor la Imperiul Leilor 2021[Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Cum se simte minorul care a fost bătut de un bărbat în Hunedoara și ce s-a întâmplat cu agresorul- bzi.ro

Mohammad Murad, jurat la Imperiul Leilor 2021

Mohammad Murad îți dorește ca micii antreprenori care vor participa la Imperiul Leilor 2021 să știe ”să picteze” afacerile.

“Țin întotdeauna cont de valorile morale și cele materiale. Le păstrez și respect pe fiecare în parte, le folosesc în proporție corectă și țin întotdeauna la latura umană a celor din jurul meu. Eu am ajuns om de afaceri fără să-mi dau seama, dar am ținut pasul. Mă consider ca un pictor, îmi place să pictez afacerile așa încât să fie pe placul tuturor, iar asta e ceea ce aștept și de la concurenți”, a spus Mohammad Murad.

Cine este Cristina Bâtlan, singura femeie din juriul de la Imperiul Leilor 2021

Cine este Mohammad Murad, investitor la Imperiul Leilor 2021[Sursa foto: Instagram]

Mohammad Murad a candidat la Primăria Constanța

Omul de afaceri de origine libaneză Mohammad Murad a candidat la Primăria Constanța

la alegerile de anul trecut, dar a pierdut alegerile.

„A venit momentul să mă apuc de proiecte mai importante, de asta m-am îmbrăcat jumătate de muncitor de șantier, și jumătate de doctor. E ultima zi de șantier pentru mine, a venit momentul să mă apuc de proiecte mai importante. Mă retrag să fiu în slujba oamenilor din Constanța”, a spus Murad în cadrul unui eveniment privat.

Citeste si: Prima reacție a poliției după ce milionarul Murad a fost dus la poliție cu suspiciunea de mită electorală

„Nu voi fi adversar pentru niciun partid polic. Dar în viață când ai un eșec, trebuie să îl asumi. Din păcate actuala clasă politică are un eșec în administrarea Constanței (….). Nu vă ascund că mulți politiceni mi-au cerut să mă dau la o parte”, a afirmat Murad, atunci când și-a anunțat candidatura.