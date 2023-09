In articol:

Cine este Nadd Hu? Biografie: vârstă, studii, carieră. Află totul despre una dintre cele mai frumoase prezentatoare TV, de la noi din țară.

Cine este Nadd Hu

Nadd Hu este una dintre cele mai frumoase prezentatoare TV de la noi din țară. Tânăra a devenit cunoscută odată cu prezentarea unei emisiuni de muzică în România.

Nadia, pe numele său adevărat, are 26 de ani, este jumătate româncă, jumătate chinezoaică și a copilărit în România. Este o creatoare de conținut, vloggeriță și se bucură de aproape 135.000 de urmăritori pe Instagram.

„M-am născut în București și sunt jumătate chinezoaică. Mama e româncă, tata e chinez. Am crescut aici și știu limba chineză, însă nu știu să scriu.”, a povestit Nadd Hu.

Vedeta a terminat Liceu de muzică Dinu Lipati, dar nu a continuat studiile în domeniu. Fiind pasionată de muzică, a luat lecții de canto și de pian, vreme de un an, dar apoi s-a reorientat.

„Era o nebunie mare când eram mică. I-am zis mamei că visul meu este să devin cântăreață și actriță. Și m-a dat la școala de muzică. Trebuie să dai examen când intri în clasa I și am făcut un an de zile canto, am făcut și pian. Nu era pentru mine. Nu mi-a plăcut. Mă bucur că am încercat, n-am reușit pentru că am zero talent, dar am făcut- și pe asta.”, a povestit Nadd Hu.

Tânăra a absolvit Universitatea de Arte din București în anul 2018 și este pasionată de modă, make-up și tehnologie.

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: Alertă pe Aeroportul Mihail Kogălniceanu. A fost activat Planul de Urgenţă- stirileprotv.ro

Citește și: Mădălina Ghenea, apariție inedită la Festivalul de la Veneția. Fotomodelul a apărut într-o rochie albă lângă Grigor Dimitrov

Cine este Nadd Hu Biografie vârstă, studii, carieră [Sursa foto: Instagram Nadd Hu]

Cu ce se ocupă Nadd Hu

Vreme de 5 ani, Nadd Hu a fost prezentatoarea unei emisiuni de muzică, al unui post de televiziune din România. A decis apoi că e timpul pentru o schimbare, așa că s-a apucat de vlog, împreună cu Global Records

De-a lungul timpului, a participat la diferite campanii și a promovat numeroase produse pe canalul său de You Tube.

În prezent, este una dintre cele mai iubite influencerițe din România și se bucură de aproape 74 de mii de abonați la canalul său.

Nadd Hu lucrează foarte mult timp și este mulțumită de rezultatele care nu întârzie să apară. În urmă cu doi ani, aceasta și-a deschis o florărie.

„Mi-am deschis o florărie în februarie. În continuare activez și în online, doar că acum vreau să mai schimb puțin.Eu când sunt la florărie am două straturi de pantaloni pe mine că mi-e frig, este îngrozitor de frig. Iubesc florile.”, a povestit vedeta, în urmă cu doi ani.

Anul acesta, Nadd Hu a lansat un podcast, unde are invitați din diferite domenii.

Citeste si: “Noi nu mirosim bine? Niciunul dintre noi nu miroase urât!” O femeie și soțul ei au fost dați afară din avion pentru că miroseau ciudat- kfetele.ro

Citeste si: Grevă CFR 2023. Ce salarii au angajații companiei?- stirilekanald.ro

Citeste si: Muzeul de Artă Recentă București: Ce lucrări vor fi expuse în următoarea perioadă?- radioimpuls.ro

Citește și: Catinca Roman este într-o formă de invidiat, iar WOWbiz i-a aflat secretul! Metoda prin care sora Oanei Roman se asigură că nu îmbătrânește deloc: „De aici vin multe”| EXCLUSIV

Cine este Nadd Hu Biografie vârstă, studii, carieră [Sursa foto: Instagram Nadd Hu]

Nadd Hu trăiește o frumoasă poveste de dragoste

Nadd Hu este într-o relație de mai bine de doi ani. Tânăra este foarte discretă, atunci când vine vorba de viața privată. Cu toate acestea, a scris un mesaj emoționant, pe rețelele de socializare, pentru iubitul său, cu ocazia aniversării a doi ani de relație.

„M-ai învățat că temerile și anxietatea mea pot fi literalmente scuturate și mi-ai oferit o asemenea dragoste și sprijin, încât nu cred că am crezut vreodată posibile.

Ești cel mai bun prieten al meu și persoana de care nu mă satur niciodată (și sper să fie și invers). Persoana care știu că nu mă va judeca niciodată pentru că împărtășim aceleași puncte de vedere.”, a scris Nadd Hu.

Surse: protv.ro, a1.ro