Cine este Nadd Hu, de la Chefi la Cuțite, sezonul 12 Concurenta face parte din echipa turcoaz a chefului Cătălin Scărlătescu

Cine este Nadd Hu, de la Chefi la Cuțite 2023, sezonul 12? Tânăra face parte din echipa turcoaz a lui chef Cătălin Scărlătescu și luptă pentru premiul cel mare.

Nadd Hu, pe numele său real, Nadia, este una dintre cele mai cunoscute influencerițe de la noi din țară, activitatea sa principală fiind crearea de conținut pe TikTok și Instagram.

Concurenta face parte din echipa turcoaz a lui chef Cătălin Scărlătescu, după ce a demonstrat talentul său în bucătărie, dedicarea și dorința de a ajunge cât mai sus în cadrul concursului.

Nadd Hu are vârsta de 26 de ani, tatăl ei este chinez și mama româncă. Tânăra a făcut modelling, fiind visul său încă de când era mică, ulterior și-a îndreptat atenția către rețelele de socializare, devenind astfel un influencer cunocut și apreciat. De asemenea, Nadia a cochetat și cu televiziunea.

Concurenta de la Chefi la Cuțite 2023 a vrut întotdeauna să încerce lucruri noi și să experimenteze domenii diferite, astfel că a ajuns să concureze în show-ul culinar.

Cătălin Scărlătescu a fost impresionat de talentul tinerei și a avut încredere în parcursul său, astfel că a ales-o să facă parte din echipa sa.

Pe rețelele de socializare, Nadd Hu a postat un mesaj emoționant prin care își declara recunoștința că a ajuns în echipe.

”I DID IT!!!! 😩 Am ajuns în ECHIPE!

Să mă înscriu la @chefilacutite a fost o mare provocare. A fost un proiect pe care l-am luat foarte în serios și emoțiile au venit ca un val peste mine deoarece am cunoscut atât de mulți oameni talentați, dar mai ales profesioniști a căror viață este bucătăria! Și apoi eram eu… o rătăcită printre tigăi 😆

Am fost mii de înscriși, apoi sute de concurenți în audiții, 150 în prima zi de bootcamp, aproape 50 în a doua…. și acum… 21 de concurenți împărtiți in 3 echipe! 🥺”, a scris Nadd Hu pe rețelele de socializare.

Nadd Hu, mesaj de mulțumire pentru Cătălin Scărlătescu

Nadd Hu i-a mulțumit lui Cătălin Scărlătescu pentru faptul că a ales-o în echipa sa. Ea a menționat că se va confrunta cu situații neașteptate în competiție, însă entuziasmul pentru aventură o va ține în priză și va da tot ce este mai bun pentru a ajunge cât mai departe.

Pe contul său de Instagram, Nadd Hu a postat mai multe fotografii în care apare alături de Maria Paraschiv, o concurentă din echipa lui Florin Dumitrescu. Cele două au dezvoltat o prietenie frumoasă și se bucură că au ajuns în echipele celor doi chefi.

”Mulțumesc @chef_catalin_scarlatescu pentru șansa asta și pentru ca ați văzut… sincer nu știu exact ce ați văzut la mine, dar eu vă sunt recunoscătoare din toată inima! 🤣 🙏🏽

Urmează o adevărată aventură și o sa mai vedeți de data asta în niște circumstanțe foarte interesante! Dumnezeu cu mila! 😂 Iar ție, @maria__paraschiv îți mulțumesc muult ca ești așa cum ești! N-am nimerit noi în aceeași echipa, dar eu te susțin oriunde și oricum!”, a mai spus influencerița.

