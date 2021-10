Cine este Nicoleta Dragne de la Bravo, ai stil! Celebrities 2021. Noua concurentă a făcut ravagii la prima apariție: „În niciun sezon, nimeni nu a făcut asta!”

In articol:

După eliminarea lui Carmen Negoiță din competiția Bravo, ai stil! Celebrities 2021, o nouă concurentă pășește cu încredere în cel mai aprig concurs despre modă și stil din România.

Cine este Nicoleta Dragne de la Bravo, ai stil! Celebrities 2021

O prezență cunoscută pe micile ecrane intră în competiția Bravo, ai stil! Celebrities 2021. Este vorba despre Nicoleta Dragne, care a spus „DA” provocării de a demonstra că este nu doar o femeie frumoasă, ci și stilată.

Prima apariție a concurentei în show-ul Bravo, ai stil! Celebrities 2021 a lăsat-o cu gura căscată pe Raluca Bădulescu, care a exclamat: „În niciun sezon, nimeni nu a făcut asta!". Ce provocare a lansat Nicoleta Dragnea colegelor sale de platou, veți putea vedea miercuri, în noua ediție a emisiunii de stil, de la Kanal D, începând cu ora 22:30.

Carmen Negoiță, eliminată de la Bravo, ai stil! Celebrities 2021

Carmen Negoiță a părăsit concursul în cadrul galei eliminatorie de sâmbătă seara, 16 octombrie 2021. Vedeta a izbucnit în lacrimi și nu a oferit prea multe declarații pe moment, însă a revenit apoi cu mai multe impresii pe pagina ei de Instagram, unde a mărturisit că nu regretă că a fost eliminată.

„Vreau să vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine în această perioadă. Vreau să vă spun că sunt împăcată cu faptul că am ieșit din competiție. Nu am reușit să spun foarte multe cuvinte la final. Când am starea aia, eu nu mă pot opri din plâns. Mai ales când fetele au început să mă aplaude. Sunt foarte mulțumită pentru faptul că am părăsit competiția. Nu era de mine, locul nu îmi pria absolut deloc.

Mi-ați scris foarte mulți că vreți să rămân acolo, să fac ținute. De aceea am încercat în ultimele săptămâni. Sunt mulțumită de mine, chiar dacă comentariile juraților m-au lăsat mască de multe ori(...) Sper că vouă v-a plăcut, mai ales în ultimele două săptămâni. Eu nu mă regăseam”, a declarat Carmen Negoiță, la Instastory.