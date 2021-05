Cine este Nicoleta Pop de la Chefi la cuțite 2021, sezonul 9. Concurenta face parte din echipa mov a lui Cătălin Scărlătescu

In articol:

Nicoleta Pop, în vârstă de 37 de ani, este din Brașov și este antreprenor. Pasionată de bucătărie, concurenta l-a convins pe Cătălin Scărlătescu că merită un loc în echipa juratului.

Cine este Nicoleta Pop de la Chefi la cuțite 2021

Nicoleta Pop și-a trăit din plin viața și a avut parte de experiențe de care este mândră în prezent. Competiția Chefi la cuțite reprezintă o nouă provocare pentru blondină și este pregătită să demonstreze că este, printre altele, un bun bucătar.

Concurenta s-a căsătorit de tânără, la vârsta de 18 ani, însă relația nu a funcționat și a divorțat un an mai târziu. După despărțirea de soțul ei, ea a plecat în Italia la mama sa pentru 4 ani, unde a cunoscut un argentinian care avea să-i devină iubit. Acesta a luat-o cu el în Bali, însă nici de această dată relația nu a fost de durată, iar blondina s-a întors acasă.

Nicoleta Pop de la Chefi la cuțite

Dacă pe plan sentimental nu a avut mult noroc, pe parte profesională Nicoleta Pop și-a îndeplinit un vis uriaș. Ea a obținut un job de stewardesă pentru armată, în Emiratele Arabe Unite, și a profesat timp de 9 ani, în perioada 2007-2016.

„Pentru armată n-ar fi posibil undeva în lumea asta să fac ce am făcut acolo. Dar ei au legile lor proprii și nu îi deranjează nimeni cu nimic, puteau să angajeze civili. Așa puteam zbura într-o bază militară, aveam program de birou. Am fost recomandată de un bun prieten și m-a întrebat dacă aș fi interesată și am zis că este o oportunitate pe care nu aș fi putut să o refuz”, povestea Nicoleta Pop, în audițiile Chefi la cuțite.

În prezent, concurenta este antreprenor și deține un atelier de broderie computerizată, care a funcționat bine în perioada pandemiei, mai ales pentru producerea măștilor de protecție.

Nicoleta Pop a intrat în echipa lui Cătălin Scărlătescu

Pentru a-i impresiona pe jurații Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu, Nicoleta Pop a ales să gătească linguine cu creveți și zucchini. Ea a primit trei cuțite din partea chefilor pentru preparat și a ajuns în bootcamp. Aici, concurenta a putut demonstra că poate face față competiției, iar chef Cătălin Scărlătescu i-a oferit tunica mov și un loc în echipa sa.

Echipa lui Cătălin Scărlătescu