Cine este noul bărbat din viața Ramonei Olaru?! Blondina a fost surprinsă în compania lui, spre surprinderea fanilor: „Își dă interesul foarte mult, ba chiar prea mult”

După ce s-a despărțit de Cătălin Cazacu, Ramona Olaru a fost destul de discretă în ceea ce privește viața ei amoroasă, însă acum a fost surprinsă în compania unui nou bărbat. Cel care o însoțea pe asistenta TV pare să fie un gentleman care o face să zâmbească și să râdă.

Prezentatoarea tv a fost surprinsă la restaurant cu noua cucerire

Cei doi îndrăgostiți au fost surprinși la un restaurant, la o întâlnire romantică. Ramona părea să fie în zona ei de confort, întâlnirea lăsându-se cu multe discuții serioase și râsete zgomotoase. Potrivit CANCAN.RO, Ramona a povestit că nu mai vrea să repete greșelile din trecut și că vrea să fie convinsă că bărbatul de lângă ea își merită locul. Întâlnirea a decurs conform unei întâlniri de adolescenți, cu râsete și zâmbete, iar după ce au plătit nota s-au ridicat și s-au îndreptat către mașina lui, de acolo plecând spre reședința Ramonei. Ce a răspuns prezentatoarea tv când a fost întrebată dacă ea și bărbatul misterios sunt împreună?

„ Nu poți să spui că suntem împreună neapărat, am zis că mă tot văd cu oameni ca să înțeleg care e omul potrivit pentru mine. Și mă văd cu domnul de vreo două-trei săptămâni. Își dă interesul foarte mult, ba chiar prea mult.

Dar e foarte OK momentan și îmi place ce văd la dânsul. Dar în astea trei săptămâni nu e ca și cum ne-am văzut în fiecare zi, ne-am văzut o dată la două, trei, patru zile. Practic, au fost câteva întâlniri.”, a povestit Ramona Olaru.

Ramona Olaru, înșelată de Cătălin Cazacu

Timp de un an și jumătate, Ramona Olaru și Cătălin Cazacu au format un cuplu controversat. Despărțirile și împăcările erau la ordinea zilei, însă aveau planuri de căsătorie și copii, care s-au spulberat în momentul în care vedeta și-ar fi prins iubitul în pat cu altă femeie. „Nu știu cine este acest om și cine este această persoană care apare cu el prin ziare, deci nu știu ce să vă spun. Nu cunosc personajele despre care mă întrebați. Eu timp de un an și jumătate am trăit într-un fel de simulare, ceva program camera ascunsă. Prefer să mă concentrez pe prezent, care este minunat”, a declarat, pentru Playtech Știri, Ramona Olaru.

