Cine este noul căpitan al clubului Real Madrid, după plecarea lui Karim Benzema la Al-Ittihad: „Sunt foarte fericit!”

In articol:

Real Madrid are un nou căpitan după ce Karim Benzema, cel care a purtat banderola în ultimul său sezon în Spania, a semnat cu Al-Ittihad, unul dintre cele mai populare și de succes cluburi din Asia.

Cine este noul căpitan al clubului Real Madrid

Real Madrid are un nou căpitan după plecarea lui Karim Benzema la Al-Ittihad. Este vorba despre fundașul Nacho Fernandez, care a confirmat oficial că va rămâne încă un sezon la „madrileni”: „M-am decis să rămân la Real Madrid. Au fost oferte, dar am vrut să mai rămân un an. Sunt foarte fericit pentru asta.” , a declarat Nacho Fernandez, conform prosport.ro.

Astfel, clubul continuă tradiția numirii unui căpitan: mereu, cel mai vechi jucător din lot primește banderola de căpitan. În vara 2022, după plecarea lui Marcelo, venit pe Santiago Bernabeu în 2007, Karim Benzema a fost cel care i-a luat locul, întrucât a venit la Real Madrid în 2009.

Nacho Ferandez este la Real Madrid încă din anul 2001, când avea 11 ani.

View this post on Instagram A post shared by Nacho Fernandez Iglesias (@nachofdez90)

Fundașul a ajuns la echipa mare la vârsta de 21 de ani, iar până la acest moment nu a fost niciodată titular de drept. Vice-căpitan devine Luka Modric, croatul sosit la Real Madrid în vara anului 2012.

Citește și: Steven Zhang, președintele clubului Inter Milano, declarație optimistă înainte de finala Champions League: „Inter nu se dă bătută în fața lui Manchester City”

Citeste si: „Aveam lucruri pentru care mai puteam să continuăm”. Dinu Maxer nu și-a dorit să divorțeze de Deea Maxer. Cei doi au încercat de mai multe ori să își salveze relația- kanald.ro

Citeste si: Captură de 2,3 milioane de euro în Giurgiu. Ce au găsit poliţiştii într-un TIR care se îndrepta spre Cehia- stirileprotv.ro

Karim Benzema a semnat cu Al-Ittihad pentru următorii doi ani

Karim Benzema a plecat de la Real Madrid după 14 ani și a semnat cu Al-Ittihad, formație pentru care va evolua în următorii doi ani. Atacantul francez a fost prezentat oficial la echipa arabă în cursul zilei de joi, 8 iunie 2023.

La noua grupare, câștigătorul Balonului de Aur 2022 va evolua cu numărul 9, la fel cum s-a întâmplat și la Real Madrid.Pentru acest fapt, oficialii de la Al-Ittihad au fost nevoiți să îl „deposedeze” de tricoul cu numărul 9 pe Abderrazak Hamdallah, golgheterul Arabiei Saudite din ultimul sezon (21 de reușite), scrie digisport.ro.

Citește și: S-a aflat totul! Ce făcea Gică Hagi la petrecerile cu băutură și femei date de Nicu Ceauseșcu! Serghei Mizil a ”dat” din casă! ”Se culca devreme”

Atacantul de origine franceză a transmis că își dorește să lase „o moștenire” la Al-Ittihad și speră astfel să ajute clubul să crească: „Sper să-mi ajut clubul și să câștigăm multe trofee. Mi-aș dori să las o moștenire aici.

Vreau să-mi depășesc limitele. Al-Ittihad este unul dintre cele mai mari cluburi din Arabia. Are mulți fani și multe trofee. Sper să ajut clubul să crească. Are un stadion incredibil și există multă pasiune în jurul clubului.”, a declarat Karim Benzema, citează gsp.ro.

Citeste si: „Mi-am permis să o spun public.” Ce a mărturisit Dinu Maxer despre fosta lui soție, Deea, și actualul său iubit. Cum a reacționat artistul în acele momente- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 13 iunie 2023. Ce sfinți sunt celebrați în această zi?- stirilekanald.ro

Citeste si: Prințul Harry a vorbit pentru prima dată despre presupusul său tată, James Hewitt- radioimpuls.ro

Citește și: Vivi Răchită, anunț dur înainte de meciurile cu Kosovo și Elveția din iunie: „Dacă nici din această grupă nu ne calificăm, înseamnă că fotbalul românesc este la pământ”

Totodată, Karim Benzema a prezentat motivația alegerii Arabiei Saudite. Potrivit spuselor sale, cel mai mult a contat faptul că el este musulman, iar Arabia Saudită este o țară musulmană.

„Sunt musulman și asta e o țară musulmană. Mereu am dorit să locuiesc într-o astfel de țară. Am mai fost aici și m-am simțit foarte bine. Cel mai important e că e o țară musulmană și frumoasă. Când am discutat cu cei din familia mea, toți au fost fericiți.”, a adăugat câștigătorul Balonului de Aur 2022.

Surse: gsp.ro, prosport.ro