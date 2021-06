Cine este Oana Barbu de la Burlacul 2021. Andi Constantin a eliminat-o pe frumoasa concurentă

Oana Barbu de la Burlacul 2021 [Sursa foto: Facebook] 23:40, iun 10, 2021 Autor: Elena Popescu

Oana Barbu, eliminată de la Burlacul 2021

În episodul 14 al emisiunii Burlacul, difuzat pe 10 iunie 2021, Andi Constantin a decis să o elimine pe Oana Barbu, una din concurentele cu care a încercat să creeze o conexiune de-a-lungul timpului.

Deşi Burlacul a spus în nenumărate rânduri că Oana Barbu este una dintre concurentele lui preferate, Andi Constantin a decis ca parcursul concurentei în emisiune să se oprească aici.

Andi Constantin a mărturisit că îşi doreşte ca relaţia de prietenie pe care a legat-o cu Oana să nu se termine o dată cu plecarea ei din emisiune. Burlacul îşi doreşte să păstreze legătura cu frumoasa olteancă.

"Încă din prima clipă am constatat că eşti "wife material", adică femeia potrivită pentru a deveni soţie. Consider că eşti în momentul perfect al vieţii tale să faci lucrul ăsta, dar eu nu sunt cel care merită să se bucure de toate calităţile pe care tu le ai.

Mă uit la tine şi văd o femeie fără cusur, o femeie cu care am încercat, mi-am dorit, am sperat, îmi doresc să fim prieteni. În mine vei găsi oricând un prieten, dacă vei avea nevoie de un sfat, oricând, iar asta e o promisiune", i-a spus Andi Constantin, Oanei Barbu, după ce a eliminat-o.

Cine este Oana Barbu de la Burlacul 2021

Oana Barbu s-a născut în Vulpeni, Dolj, dar locuieşte în Craiova şi este consultant financiar. Frumoasa olteancă este pasionată de fotbal, dar şi de muzică.

"Nu sunt nici bogată și nici cunoscută. nu vă mai luați după aparențe", este descrierea pe care Oana a făcut-o pentru conturile sale de pe rețelele de socializare.

Atunci când Oana Barbu şi Andi Constantin s-au văzut pentru prima dată, concurenta i-a dăruit Burlacului o minge de fotbal semnată de jucătorii de la Universitatea Craiova, iar acesta a rămas surprins de pasiunea oltencei pentru fotbal.

Oana Barbu este cea care în cea de-a doua "ceremonie a trandafirului", Andi Constantin i-a spus că este "wife material", adică are stofă de soţie, semn că Burlacul a fost cucerit de zâmbetul şi de cuminţenia fetei.

Andi Constantin este hotărât să îşi găsească viitoarea soţie

Andi Constantin este hotărât să îşi aleagă viitoarea soţie din emisiunea Burlacul 2021 Burlacul este o emisiune care constă în găsirea perechii unui burlac din lumea mondenă a României. Cel mai nou sezon din Burlacul a debutat după o pauză de cinci ani, iar concurentul care își va găsi marea dragoste este Andi Constantin, fostul concurent de la Survivor România, emisiune difuzată pe Kanal D.

”Nu am avut foarte multe iubite pentru că nu mi s-a câștigat încrederea de foarte multe ori. Îmi doresc să am o relație stabilă, să am o familie. Speram că, undeva la 30 de ani, o să am o familie deja, mai ales că mă uit la prietenii mei din copilărie și văd cât de fericiți sunt în relațiile lor, cei mai mulți au și copii. Vreau să dăruiesc fericire și vreau să împart viața mea la doi, la trei, pentru că merită împărțită!”, spune Andi Constantin.