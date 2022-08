In articol:

Cine este Olivia Cooke, actrița care o joacă Alicent Hightower în serialul Casa Dragonului. Aceasta are apariții în nenumărate filme și seriale.

Cine este Olivia Cooke

Olivia Cooke este o actriță britanică în vârstă de 28 de ani, cunoscută pentru rolul principal ca Emma Decody în seria de thriller dramă A&E Bates Motel și

ca Becky Sharp în mini-seria dramă de epocă Vanity Fair. Aceasta a locuit doar cu mama și sora sa mai mică de la o vârstă fragedă, întrucât părinții ei au divorțat. În ceea ce privește pasiunea pentru teatru, Olivia a fost atrasă de lumea cinematografică încă din copilărie, iar la doar opt ani a început să joace la Oldham Theatre Workshop, un program de teatru după școală în orașul natal, Oldham, Greater, Manchester.

Cine este Olivia Cooke, actrița care o joacă pe Alicent Hightower în serialul Casa Dragonului [Sursa foto: instagram.com/livkatecooke]

Actrița britanică a căpătat notorietatea din prezent, datorită perseverenței și eforturilor sale depuse de-a lungul timpului. Așa se face că a primit rolul unui personaj central în serialul Casa Dragonului. Acesta spune povestea cu 200 de ani înainte de „Urzeala Tronurilor” și se focusează pe Casa Targaryen și războiul civil.

Astfel, Olivia Cooke joacă rolul personajului Alicent Hightower, fiica lui Otto Hightower, pe care actrița o descrie ca fiind „închisă ermetic în acest regat”, scrie tvmania.ro. Totodată, Olivia întruchipează în acest rol nu doar eleganță, ci și o perspicacitate politică de invidiat. Iată în ce alte filme și seriale o poți vedea pe frumoasa actriță!

În ce alte filme și seriale a jucat Olivia Cooke

Olivia Cooke este una dintre cele mai îndrăgite actrițe britanice și joacă în fabuloasul serial Casa Dragonului, care spune povestea cu 200 de ani înainte de evenimentele cunoscute din „Urzeala Tronurilor”. Însă, acesta nu este unicul serial unde o poți vedea pe frumoasa actriță.

Olivia Cooke a jucat și în următoarele filme și seriale: Ready Player One, Pixie, Little Fish, Katie Says Goodbye, The Signal, Ruby's Skin, Sound of Metal, Me and Earl and the Dying Girl, Vanity Fair, Axe Cop, Bates Motel, Blackout, Modern Love, Slow Horses și multe altele.

Actrița se bucură de aprecierea a zeci de mii de fani, dovadă fiind și faptul că este urmărită în mediul online, pe Instagram, de peste 160 K de persoane. Aici, vedeta își ține la curent fanii cu toate proiectele sale, dar și cu activitățile sale zilnice.

Surse: tvmania.ro, instagram.com