Cine este omul care a ajutat-o pe Elena Merișoreanu după operație: "Sunt o răsfățată în casă" | EXCLUSIV

Elena Merișoreanu s-a operat la genuchi chiar înainte de Crăciun, după ce a suferit o bună de perioadă din cauza durerilor cumplite.

Artista nu este la prima intervenție de acest gen, ea fiind operată și la celălalt picior.

Vedeta și-a anulat spectacole din acestă perioadă, tocmai pentru a se recupera și a se preocupa de sănătatea sa. În primele săptămâni, artista a mers în cadru, iar mai apoi într-o singură cârjă. Alături i-au fost, evident, membrii familiei, iar soțul a fost cel care a răsfățat-o cel mai mult.

De ce nu a reluat Elena Merișoreanu concertele, după operația la genunchi

Pentru moment, artista a revenit doar la filmări, iar până la primele concerte mai are puțin de așteptat. Deși se simte foarte bine, Elena Merișoreanu a vrut să se asigure că totul este perfect atunci când revine în forță în activitate.

Tocmai de aceea, a decis să reia spectacolele după Sărbătorile Pascale, fiind și vremea mai caldă atunci, dar și ea fiind recuperată complet.

"Până acum nu am fost la niciun concert. Ar fi trebuit să plec la Bistrița, dar nu m-am dus. Până după Paști chiar nu mă duc nicăieri. Am mai fost la filmările de sărbători, mai am și alte filmări, dar la spectacole încă nu mă duc. Am zis să las să se mai încălzească vremea, deocamdată nu vreau să ies", a explicat artista, pentru WOWbiz.ro.

Momentan, artista așteaptă ca perioada de recuperare să se încheie și se bucură că tot acest timp a trecut foarte repede.

"Mă simt foarte bine. Am început să merg și fără cârjă. Este bine, nu mai am mult, mai am vreo două săptămâni de recuperare", a mărturisit Elena Merișoreanu.

Cine este omul care i-a fost alături tot timpul

Familia a răsfățat-o pe Elena Merișoreanu în tot acest timp și s-au asigurat că nu îi lipsește nimic. Soțul vedetei i-a fost alături în fiecare clipă, fiind un real sprijin în toate aceste luni.

Mie îmi plăcea să stau în bucătărie și să mai fac și eu din treburile pe care le fac de obicei, dar toți mi-au spus să le las ca să mă fac bine. Timpul a trecut foarte repede pentru că am lucrat, am pus piesele pe un CD și mai am de pus o singură piesă", a dezvăluit artista.

Elena Merișoreanu nu are emoții pentru următoarele concerte

Elena Merișoreanu ne-a mărturisit că nu are emoții pentru revenirea pe scenă. Artista știe foarte bine că se simte bine și mai ales că îl are pe Dumnezeu alături așa că va face tot posibilul să se bucure alături de publicul său.

"Nu am emoții pentru că știu că mă iubește Dumnezeu și mă iubește și publicul așa că nu am emoții. Mereu publicul m-a primit foarte frumos. Dacă aș simți că publicul nu mă mai vrea, eu nu aș mai ieși pe scenă", a mai precizat ea.

