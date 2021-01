Cine este politicianul român care a acceptat provocarea Survivor România 2021! Consilierul județean s-a alăturat Faimoșilor

In articol:

Un politician român a acceptat provocarea Survivor România 2021! Consilierul județean s-a alăturat echipei Faimoșilor și a plecat în Republica Dominicană pentru a participa la cel mai intens reality show de supraviețuire din România.

Survivor România 2021, sezonul 2, se va difuza în fiecare miercuri și joi, de la 22:30, și de vineri până duminică, de la ora 20:00. Reality show-ul va fi prezentat de Daniel Pavel, un om de televiziune și radio cu peste 12 ani de experiență în media.

Cătălin Moroşanu este politicianul care va participa la Survivor România 2021 în echipa Faimoșilor. Cătălin Moroşanu este consilier județean PNL al județului Galați. ”Moartea din Carpaţi” a fost una dintre marele surprize ale alegerilor locale din 2020. Moro a deschis lista candidaţilor PNL la Consiliul Judeţean Galaţi, potrivit viata-libera.ro.

"Mie mereu mi-au plăcut provocările, am concurat la foarte multe reality show-uri puternice și din palmarestul meu lipsea "Survivor România", un reality show care m-a fascinat întotdeauna. Va fi o ocazie excelentă pentru a-mi pregăti revenirea în ring", a mărturisit Cătălin Moroșanu.

Catalin Morosanu, concurent Survivor Romania 2021[Sursa foto: Instagram]

Cătălin Moroșanu a crescut în pădure

“Moartea din Carpați” a avut parte de o copilărie în mijlocul sălbăticiei, a crescut în pădure, alături de părinți, împrejurimile casei și codrii i-au devenit rapid teren de joacă și de antrenament pentru ceea ce avea să devină acesta, mai târziu, unul dintre cei mai redutabili luptători în ring.

“Am avut o copilărie frumoasă, am crescut într-un canton silvic, în pădure. Am avut mereu acea libertate de a zburda în natură. Lucrul acesta a fost foarte important pentru dezvoltarea mea fizică și psihică. Când crești în natură, în comuniune directă cu aceasta, ești mai viguros. Mi-aș dori ca și copilul meu să aibă parte de bucuria de a trăi cât mai aproape de natură. Locuiesc într-o zona metroplitana Iașiului, am o curte foarte mare…”, a povestit Cătălin Moroșanu într-un interviu, înainte de a pleca în Republica Dominicană.

Cătălin Moroșanu vrea să slăbească la Survivor România 2021

Cătălin Moroșanu vrea să dea tot ce are mai bun la Survivor România 2021. Luptătorul din echipa Faimoșilor și-a dorit să aibă în palmares și participarea la cel mai intens reality show de supraviețuire.

„Pentru mine este o provocare uriașă să particip la acest reality show, pe care îl văd că pe o competiție adevărată. Mi-aș dori să fac performanță acolo, dar și să slăbesc. În acest concurs mă văd mare la propriu, nu la figurat, am 114 kilograme. Mie mereu mi-au plăcut provocările, am concurat la foarte multe reality show-uri puternice, și din palmarestul meu lipsea <Survivor România>”, a declarat Cătălin Moroșanu.

Concurenții „Survivor România” vor fi în situația de a-și construi singuri adăpost, de a-și procura hrană prin abilitățile fizice și inventivitate, și vor fi nevoiți să aplice o strategie pe termen lung pentru a-și construi alianțe și a rezista cât mai mult în concurs.