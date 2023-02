Cine este Radu de la Bosquito. Află totul despre artistul care s-a întors din SUA

In articol:

Iată cine este Radu Almășan din trupa Bosquito! Cântărețul s-a întors în România, după mai mulți ani petrecuți în Statele Unite ale Americii.

Cine este Radu Almășan de la Bosquito

După o perioadă plină de succes ca solist al celebrei trupe Bosquito, Radu Almășan a decis să facă o schimbare în viața sa și să se mute în America. În perioada petrecută în SUA, Radu de la Bosquito a început un proiect muzical solo, denumit Madame Hooligan.

În toată această perioadă, Radu de la Bosquito și-a schimbat viața atât pe plan profesional, cât și pe plan personal. După o căsnicie de opt ani, artistul a divorțat și s-a recăsătorit cu Mădălina Ștefania. Totodată, Radu a reunit formația Bosquito împreună cu ceilalți colegi de trupă.

Radu Almășan, solistul trupei Bosquito, a divorțat în urmă cu opt ani de prima sa soție, Delia. Cei doi erau împreună încă din perioada liceului. Radu și Delia s-au mutat pentru o perioadă de cinci ani în Statele Unite, dar relația nu a mai mers și au ales să o încheie.

Cum a fost reîntoarcerea în România pentru Radu Almășan

Trecerea de la traiul în America la cel din România nu a fost deloc ușoară pentru Radu Almășan. Artistul a povestit despre cât de greu i-a fost să refacă trupa Bosquito alături de colegii săi.

„Într-adevăr, am avut succes cu trupa, am dispărut şi am şi reapărut de vreo 10 ani. Iar cei 10 ani de la reîntoarcere au fost grei şi foarte frumoşi, în acelaşi timp. Noi a trebuit să o luam de la zero când m-am întors pentru că am refăcut şi trupa, cu alţi băieţi.

Ne-am hotărât că vrem să îmbătrânim pe scenă, moment în care am spus stop la promovarea agresivă. Între timp, s-a şi potrivit pentru că nici nu mai aveai prin 2010 unde să promovezi muzică live, cu instrumente. Era o perioadă în care se cânta foarte mult cu laptopul şi am luat-o pe o altă cale.

Spre surprinderea mea extrem de plăcută, în ultimii 2-3 ani am început să văd că s-au schimbat mentalităţile din trusturile media, că încep să cheme artişi care cântă LIVE. Sunt mai atenţi la artiştii care au reuşit să rămână pe scenă de 20 de ani, respectul este altfel. Şi condiţiile tehnice sunt altfel”, a povestit Radu Almășan, la Observator, potrivit viva.ro.

