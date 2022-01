Cine este Radu Dumitrescu, noul jurat de la MasterChef 2022. Chef: “Dacă eu pot să gătesc, atunci nu poate fi greu”

In articol:

Cine este Radu Dumitrescu, noul jurat de la MasterChef 2022. Află totul despre cel mai nou jurat al show-ului culinar.

Cine este Radu Dumitrescu, noul jurat de la MasterChef 2022

Chef Radu Dumitrescu este unul dintre cei trei jurați de la MasterChef România 2022. Radu Dumitrescu este proprietar la Voila Bistro, dar și bucătar chef.

Radu Dumitrescu adoră supa de cocoș de curte, cu găluști, dar rămâne surprins și de gusturile noi: "Toate gusturile noi sunt impresionante. Totuși, nu o să uit niciodată niște stridii de captură și un ficat crud de pește proaspăt prins", a declarat cheful pentru protv.ro.

Radu Dumitrescu este de părere că să fii chef înseamnă: "Să nu intri în bucătărie uitându-te la ceas". Totodată, se așteaptă ca participanții de anul acesta de la MasterChef să aibă: "Caractere puternice, concurenți care experimentează, dar care nu renunță la cultura lor".

Citeste si: Cine sunt Jurații de la MasterChef România 2021. Vezi când începe noul sezon al show-ului culinar

Citeste si: Vestea tristă a zilei, din păcate s-a confirmat. Horia Moculescu..- bzi.ro

Radu Dumitrescu, noul jurat de la MasterChef 2021 [Sursa foto: Instagram]

Cine sunt jurații de la MasterChef România 2022

Chef Radu Dumitrescu este proprietar la Voila Bistro, dar și bucătar chef. Totodată, renumitul chef a decis să facă parte din proiectul MasterChef România.

„Mă bucur să fac parte din proiectul MasterChef, alături de colegii mei. Am început filmările și deja am întâlnit câțiva oameni mișto, care își urmează pasiunea. Caut să descopăr persoane care nu se tem să fie inventive și să-și personalizeze farfuriile. Sigur că e important să știi să gătești, dar caracterul și personalitatea definesc un bun bucătar. Caut gusturi perfecte, ingrediente simple- nu-mi plac complicațiile, iar, la final, farfuria trebuie să fie perfectă. <<Less is more>> pentru toată lumea... și pentru noi, ca jurați, și pentru ei, ca și concurenți. În bucătăria MasterChef, ajung doar cei care își depășesc limitele și fac față oricărei provocări sub presiune", a declarat Chef Radu Dumitrescu pentru protv.

Citeste si: Bat clopote de nuntă în showbiz! Tudor Aposteanu și-a cerut iubita în căsătorie: ”Jumătatea mea mai bună”

Chef Joseph Hadad este renumit pentru aparițiile sale televizate, dar și pentru că a fost jurat al emisiunii ”Top Chef”.

„Mă bucur și mă simt onorat să fac parte din juriul MasterChef și în acest sezon. Este un show culinar ce promovează pasiunea adevărată pentru gastronomie. Am alături de mine doi colegi de breaslă profesioniști, cu care sunt convins că voi face o echipă foarte bună. Aștept cu nerăbdare să cunosc toți concurenții, să descopăr gusturi și idei, să le văd bucuria din priviri și dorința de a ajunge cât mai departe. Vreau să văd în farfurie creativitate, combinații de arome și texturi, gust și mult suflet. Ca în orice competiție, cel mai important este să pui suflet în ceea ce faci și asta doresc să le transmit tuturor concurenților”, a spus Chef Joseph Hadad.

Chef Foa, pe numele său real, Florin Scripca, revine la MasterChef România. Celebrul chef a mai jurizat în trecut a jurizat alături de Patrizia Paglieri, Adrian Hădean.

„Mă bucur să revin la MasterChef acum, într-un moment în care pasiunea pentru gătit a cuprins toată România. În ultimul an, am senzația că sunt într-o bucătărie imensă, care fierbe de forfortă să scoată cele mai bune preparate. Sub această presiune descoperi cele mai bune talente. Cam așa cred că va fi noul sezon MasterChef. Mai mult, având în vedere partenerii de jurizare pe care îi am, va fi senzație. De Joseph mă leagă multe amintiri, iar cu Radu am avut chimie de la primele probe pentru filmări. Fiecare dintre noi are abordări diferite ale bucătăriei, așa că tot acest proces va fi foarte interesant atât pentru noi, dar mai ales pentru concurenți”, a declarat Chef Foa pentru sursa citată.

Distribuie pe: